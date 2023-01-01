Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 3456 x 2160 3840 x 2400 - 1920 x 1200 2560 x 1600 (IPS) 2560 x 1600 (Mini LED) Батарея - 56 Вт*ч 86 Вт*ч 76 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 12500H Intel Core i7 12700H Intel Core i9 12900HK - AMD Ryzen 7 7735HS AMD Ryzen 9 7940HS Графика - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB - GeForce RTX 3050 Mobile 6GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB GeForce RTX 4080 Mobile 12GB GeForce RTX 4090 Mobile 16GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB 64GB - 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell XPS 15 9520 (2022) Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента) Более тонкие рамки – на 11% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 11% выше полезная площадь экрана Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит Причины выбрать Asus ROG Zephyrus G14 (2023) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц

Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц Легче – весит на 190 граммов меньше (1.65 и 1.84 кг)

Легче – весит на 190 граммов меньше (1.65 и 1.84 кг) Видеокарта показывает в среднем на 23-32% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 23-32% больше FPS в играх Комплектуется на 20 Вт*ч большей батареей (76 и 56 Вт*ч)

Комплектуется на 20 Вт*ч большей батареей (76 и 56 Вт*ч) На 22% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 15006 vs 12314 баллов

На 22% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 15006 vs 12314 баллов Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Лучшее качество записи видео c веб-камеры Компактнее – имеет на 11% меньшую площадь корпуса (708 и 792 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.84 кг 1.65 кг Размеры 344.4 x 230.1 x 18.54 мм 312 x 227 x 19.5-20.5 мм Площадь 792 см2 708 см2 Соотношение экрана к корпусу ~89% ~80.2% Боковые рамки 4.2 мм 5.3 мм Цвета Черный, Серебристый Белый, Черный Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Да Количество куллеров 2 2 Уровень шума 44.6 дБ -

Дисплей 1920 x 1200 3456 x 2160 3840 x 2400 1920 x 1200 2560 x 1600 (IPS) 2560 x 1600 (Mini LED) Диагональ 15.6 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 144 Гц Плотность пикселей 145 точек на дюйм 162 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR - Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1650:1 - Цветовой охват sRGB 100% 100% Время отклика 35 мс 3 мс Максимальная яркость XPS 15 9520 (2022) +25% 500 нит ROG Zephyrus G14 (2023) 400 нит

Батарея Ёмкость 56 Вт*ч 86 Вт*ч 76 Вт*ч Напряжение 11.4 В - Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева Мощность зарядки 90 / 130 Вт 200 / 240 Вт Вес зарядного устройства 429 граммов -

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 6GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB GeForce RTX 4080 Mobile 12GB GeForce RTX 4090 Mobile 16GB TGP 40 Вт 95 Вт Nvidia Optimus Да MUX Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 8 нм Частота GPU 938 МГц 1530 МГц Boost частота GPU 1223 МГц 1740 МГц FLOPS 5.01 терафлопс 7.12 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 6 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 128 бит Скорость памяти 12 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерные блоки 2048 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 64 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 40 40 Производительность GPU XPS 15 9520 (2022) 5.01 терафлопс ROG Zephyrus G14 (2023) +42% 7.12 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 64GB 16GB 32GB Планки 1x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 4800 МГц 4800 МГц Тип DDR5 DDR5 Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3281 - Формат звука 2.2 2.2 Мощность динамиков 4x2W - Dolby Atmos - Да Макс. громкость 83.1 дБ - Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080 Порты USB-A Нет 2x USB 3.2 USB Type-C 3x USB 4.0 1x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI Нет 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.3 мм - Тачпад Размер 15.0 x 9.0 см - Поверхность Стекло - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.