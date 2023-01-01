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Dell XPS 15 9520 (2022) против ASUS VivoBook Pro 16X 3D OLED (K6604, 2023)

60 из 100
Dell XPS 15 9520 (2022)
VS
77 из 100
ASUS VivoBook Pro 16X 3D OLED (K6604, 2023)
Dell XPS 15 9520 (2022)
ASUS VivoBook Pro 16X 3D OLED (K6604, 2023)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Батарея
90 Вт*ч
Процессор
Intel Core i9 13980HX
Графика
GeForce RTX 4070 Mobile 8GB
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell XPS 15 9520 (2022) и ASUS VivoBook Pro 16X 3D OLED (K6604, 2023) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell XPS 15 9520 (2022)
  • Немного легче – весит на 160 граммов меньше (1.84 и 2 кг)
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана
  • Компактнее – имеет на 10% меньшую площадь корпуса (792 и 884 см2)
Причины выбрать ASUS VivoBook Pro 16X 3D OLED (K6604, 2023)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 148-202% больше FPS в играх
  • На 158% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 31799 vs 12314 баллов
  • Комплектуется на 34 Вт*ч большей батареей (90 и 56 Вт*ч)
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Имеет на 63% более четкий дисплей – 236 против 145 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
XPS 15 9520 (2022)
vs
VivoBook Pro 16X 3D OLED (K6604, 2023)

Корпус

Вес 1.84 кг 2 кг
Размеры 344.4 x 230.1 x 18.54 мм 355 x 249 x 22.9 мм
Площадь 792 см2 884 см2
Соотношение экрана к корпусу ~89% ~84%
Боковые рамки 4.2 мм 5.2 мм
Цвета Черный, Серебристый Черный, Серебристый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 145°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет -
Количество куллеров 2 3
Уровень шума 44.6 дБ -

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD OLED
Частота обновления 60 Гц 120 Гц
Плотность пикселей 145 точек на дюйм 236 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 3200 x 2000 пикселей
Поддержка HDR - Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 1650:1 1000000:1
Цветовой охват sRGB 100% -
Охват DCI-P3 - 100%
Время отклика 35 мс 1 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.4 В -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева, Справа
Мощность зарядки 90 / 130 Вт 240 Вт
Вес зарядного устройства 429 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.5 ГГц 2.2 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 5.6 ГГц
Ядер 12 (4P + 8E) 24 (8P + 16E)
Потоков 16 32
L3-кэш 18 МБ 36 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Intel UHD Graphics (32EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 40 Вт 120 Вт
Nvidia Optimus Да MUX
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 4 нм
Частота GPU 938 МГц 1395 МГц
Boost частота GPU 1223 МГц -
FLOPS 5.01 терафлопс 18.5 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 8 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 128 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с ~16 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048 4608
Блоки текстурирования (TMUs) 64 144
Блоки операций растеризации (ROPs) 40 48
Производительность GPU
XPS 15 9520 (2022)
5.01 терафлопс
VivoBook Pro 16X 3D OLED (K6604, 2023) +269%
18.5 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 4800 МГц 4800 МГц
Тип DDR5 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3281 -
Формат звука 2.2 2.0
Мощность динамиков 4x2W -
Dolby Atmos - Да
Макс. громкость 83.1 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080
Порты
USB-A Нет 2x USB 3.2
USB Type-C 3x USB 4.0 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI Нет 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.3 мм 1.4 мм
Тачпад
Размер 15.0 x 9.0 см -
Поверхность Стекло -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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