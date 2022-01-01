Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 3456 x 2160 3840 x 2400 - 1920 x 1080 2880 x 1800 Батарея - 56 Вт*ч 86 Вт*ч 70 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 12500H Intel Core i7 12700H Intel Core i9 12900HK - Intel Core i5 12500H Intel Core i7 12700H Графика - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB 64GB - 4GB 8GB 12GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell XPS 15 9520 (2022) Видеокарта показывает в среднем на 140-191% больше FPS в играх

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Более тонкие рамки – на 11% выше полезная площадь экрана Причины выбрать Asus Vivobook S 15 OLED (12th Gen Intel) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Комплектуется на 14 Вт*ч большей батареей (70 и 56 Вт*ч)

На 20% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 500 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.84 кг 1.8 кг Размеры 344.4 x 230.1 x 18.5 мм 359.8 x 232.9 x 18.9 мм Площадь 792 см2 838 см2 Соотношение экрана к корпусу ~89% ~80.1% Боковые рамки 4.2 мм 7.2 мм Цвета Черный, Серебристый Черный, Серий, Зеленый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера - Нет Количество куллеров 2 1 Уровень шума 44.6 дБ -

Дисплей 1920 x 1200 3456 x 2160 3840 x 2400 1920 x 1080 2880 x 1800 Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD OLED Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 145 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR - Да, HDR10 Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1650:1 1000000:1 Цветовой охват sRGB 100% - Время отклика 35 мс 1 мс Максимальная яркость XPS 15 9520 (2022) 500 нит Vivobook S 15 OLED (12th Gen Intel) +20% 600 нит

Батарея Ёмкость 56 Вт*ч 86 Вт*ч 70 Вт*ч Напряжение 11.4 В - Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Справа Мощность зарядки 90 / 130 Вт 90 Вт Вес зарядного устройства 429 граммов -

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP 40 Вт 15 Вт Nvidia Optimus Да - Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 8 нм 10 нм Частота GPU 938 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1223 МГц 1100 МГц FLOPS 5.01 терафлопс 1.41 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 DDR4 Ширина шины 128 бит - Скорость памяти 12 Гбит/с 3.2 Гбит/с Шейдерные блоки 2048 640 Блоки текстурирования (TMUs) 64 40 Блоки операций растеризации (ROPs) 40 20 Производительность GPU XPS 15 9520 (2022) +255% 5.01 терафлопс Vivobook S 15 OLED (12th Gen Intel) 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 64GB 4GB 8GB 12GB 16GB Планки 1x8 ГБ 1x4 ГБ Частота 4800 МГц 3200 МГц Тип DDR5 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 Макс. количество памяти 64 ГБ 16 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3281 - Формат звука 2.2 2.0 Мощность динамиков 4x2W - Макс. громкость 83.1 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A Нет 2x USB 3.2 USB Type-C 3x USB 3.2 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI Нет 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.4 мм Тачпад Размер 15.0 x 9.0 см - Поверхность Стекло Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.