Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 3456 x 2160 3840 x 2400 2880 x 1620 Батарея - 56 Вт*ч 86 Вт*ч 96 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 12500H Intel Core i7 12700H Intel Core i9 12900HK - Intel Core i5 12500H Intel Core i7 12700H Графика - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB Intel Arc 3 A370M 4GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB 64GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell XPS 15 9520 (2022) Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Видеокарта показывает в среднем на 25-34% больше FPS в играх

Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD Причины выбрать ASUS Zenbook Pro 15 Flip OLED (UP6502) Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Комплектуется на 40 Вт*ч большей батареей (96 и 56 Вт*ч)

Сенсорный экран

Имеет на 46% более четкий дисплей – 212 против 145 точек на дюйм (PPI)

На 10% выше максимальная яркость экрана – 550 vs 500 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.84 кг 1.8 кг Размеры 344.4 x 230.1 x 18.5 мм 355.2 x 229 x 18.9 мм Площадь 792 см2 813 см2 Соотношение экрана к корпусу ~89% ~82.5% Боковые рамки 4.2 мм 4.9 мм Цвета Черный, Серебристый Черный Трансформер Нет Да Угол открытия экрана - 360° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Количество куллеров 2 2 Уровень шума 44.6 дБ -

Дисплей 1920 x 1200 3456 x 2160 3840 x 2400 2880 x 1620 Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD OLED Частота обновления 60 Гц 120 Гц Плотность пикселей 145 точек на дюйм 212 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 2880 x 1620 пикселей Поддержка HDR - Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Да Покрытие Матовый Глянцевый Тесты экрана Контрастность 1650:1 1000000:1 Цветовой охват sRGB 100% - Охват DCI-P3 - 100% Время отклика 35 мс 1 мс Максимальная яркость XPS 15 9520 (2022) 500 нит Zenbook Pro 15 Flip OLED (UP6502) +10% 550 нит

Батарея Ёмкость 56 Вт*ч 86 Вт*ч 96 Вт*ч Напряжение 11.4 В - Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Справа Мощность зарядки 90 / 130 Вт 90 / 150 Вт Вес зарядного устройства 429 граммов -

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB Intel Arc 3 A370M 4GB TGP 40 Вт 40 Вт Nvidia Optimus Да - Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 6 нм Частота GPU 938 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1223 МГц 1550 МГц FLOPS 5.01 терафлопс 3.46 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 64 бит Скорость памяти 12 Гбит/с ~12 Гбит/с Шейдерные блоки 2048 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 64 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 40 32 Производительность GPU XPS 15 9520 (2022) +45% 5.01 терафлопс Zenbook Pro 15 Flip OLED (UP6502) 3.46 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 64GB 16GB Планки 1x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 4800 МГц 4800 МГц Тип DDR5 LPDDR5 Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3281 - Формат звука 2.2 2.2 Мощность динамиков 4x2W - Dolby Atmos - Да Макс. громкость 83.1 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A Нет 1x USB 3.2 USB Type-C 3x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI Нет 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.4 мм Тачпад Размер 15.0 x 9.0 см - Поверхность Стекло - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.