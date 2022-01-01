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Dell XPS 15 9520 (2022) против ASUS Zenbook Pro 15 Flip OLED (UP6502)

64 из 100
Dell XPS 15 9520 (2022)
VS
72 из 100
ASUS Zenbook Pro 15 Flip OLED (UP6502)
Dell XPS 15 9520 (2022)
ASUS Zenbook Pro 15 Flip OLED (UP6502)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2880 x 1620
Батарея 96 Вт*ч
Процессор
Графика Intel Arc 3 A370M 4GB
Память (ОЗУ) 16GB
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell XPS 15 9520 (2022) и ASUS Zenbook Pro 15 Flip OLED (UP6502) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell XPS 15 9520 (2022)
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • Видеокарта показывает в среднем на 25-34% больше FPS в играх
  • Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
Причины выбрать ASUS Zenbook Pro 15 Flip OLED (UP6502)
  • Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Комплектуется на 40 Вт*ч большей батареей (96 и 56 Вт*ч)
  • Сенсорный экран
  • Имеет на 46% более четкий дисплей – 212 против 145 точек на дюйм (PPI)
  • На 10% выше максимальная яркость экрана – 550 vs 500 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
XPS 15 9520 (2022)
vs
Zenbook Pro 15 Flip OLED (UP6502)

Корпус

Вес 1.84 кг 1.8 кг
Размеры 344.4 x 230.1 x 18.5 мм 355.2 x 229 x 18.9 мм
Площадь 792 см2 813 см2
Соотношение экрана к корпусу ~89% ~82.5%
Боковые рамки 4.2 мм 4.9 мм
Цвета Черный, Серебристый Черный
Трансформер Нет Да
Угол открытия экрана - 360°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 44.6 дБ -

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD OLED
Частота обновления 60 Гц 120 Гц
Плотность пикселей 145 точек на дюйм 212 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 2880 x 1620 пикселей
Поддержка HDR - Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Да
Покрытие Матовый Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 1650:1 1000000:1
Цветовой охват sRGB 100% -
Охват DCI-P3 - 100%
Время отклика 35 мс 1 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.4 В -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Справа
Мощность зарядки 90 / 130 Вт 90 / 150 Вт
Вес зарядного устройства 429 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.5 ГГц 2.5 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 12 12
Потоков 16 16
L3-кэш 18 МБ 18 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 40 Вт 40 Вт
Nvidia Optimus Да -
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 6 нм
Частота GPU 938 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1223 МГц 1550 МГц
FLOPS 5.01 терафлопс 3.46 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 64 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048 1024
Блоки текстурирования (TMUs) 64 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 40 32
Производительность GPU
XPS 15 9520 (2022) +45%
5.01 терафлопс
Zenbook Pro 15 Flip OLED (UP6502)
3.46 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 4800 МГц 4800 МГц
Тип DDR5 LPDDR5
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3281 -
Формат звука 2.2 2.2
Мощность динамиков 4x2W -
Dolby Atmos - Да
Макс. громкость 83.1 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A Нет 1x USB 3.2
USB Type-C 3x USB 3.2 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI Нет 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.4 мм
Тачпад
Размер 15.0 x 9.0 см -
Поверхность Стекло -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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