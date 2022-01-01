Dell XPS 15 9520 (2022) против Alienware x14
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Dell XPS 15 9520 (2022)
- Более тонкие рамки – на 39% выше полезная площадь экрана
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
- На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит
Причины выбрать Dell Alienware x14
- Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Комплектуется на 24.5 Вт*ч большей батареей (80.5 и 56 Вт*ч)
- Видеокарта показывает в среднем на 13-17% больше FPS в играх
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.84 кг
|1.79 кг
|Размеры
|344.4 x 230.1 x 18.5 мм
|321.5 x 262.7 x 14.5 мм
|Площадь
|792 см2
|845 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~89%
|~64%
|Боковые рамки
|4.2 мм
|5.8 мм
|Цвета
|Черный, Серебристый
|Белый
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|-
|140°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|-
|Нет
|Количество куллеров
|2
|2
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|14 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|144 Гц
|Плотность пикселей
|145 точек на дюйм
|157 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1200 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|-
|Да, Dolby Vision
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Контрастность
|1650:1
|1736:1
|Цветовой охват sRGB
|100%
|100%
|Охват Adobe RGB
|-
|87.6%
|Охват DCI-P3
|-
|99.6%
|Время отклика
|35 мс
|7 мс
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|11.4 В
|11.4 В
|Время полной зарядки
|-
|2:10 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева, Справа
|Сзади
|Мощность зарядки
|90 / 130 Вт
|130 Вт
|Вес зарядного устройства
|-
|486 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.5 ГГц
|2.5 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.5 ГГц
|4.5 ГГц
|Ядер
|12
|12
|Потоков
|16
|16
|L3-кэш
|18 МБ
|18 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
|Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1690
1615
Geekbench 5 (многоядерный)
10606
10118
Cinebench R23 (одноядерный)
1720
1649
Cinebench R23 (многоядерный)
14751
14246
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|40 Вт
|65 Вт
|Nvidia Optimus
|-
|Да, Advanced Optimus
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|8 нм
|Частота GPU
|938 МГц
|1237 МГц
|Boost частота GPU
|1223 МГц
|1500 МГц
|FLOPS
|5.01 терафлопс
|6.14 терафлопс
|Объем видеопамяти
|4 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|128 бит
|128 бит
|Скорость памяти
|12 Гбит/с
|12 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|2048
|2048
|Блоки текстурирования (TMUs)
|64
|64
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|40
|40
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x8 ГБ
|2x8 ГБ
|Частота
|4800 МГц
|5200 МГц
|Тип
|DDR5
|LPDDR5
|Возможность замены
|Да
|Нет
|Всего слотов
|2
|-
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
|-
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC3281
|Realtek ALC3281-CG
|Формат звука
|2.2
|-
|Мощность динамиков
|4x2W
|-
|Dolby Atmos
|-
|Да
|Макс. громкость
|-
|79.5 дБ
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6E
|Bluetooth
|v5.2
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB-A
|Нет
|1x USB 3.2
|USB Type-C
|3x USB 3.2
|3x USB 3.2
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Thunderbolt 4
|HDMI
|Нет
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|-
|1.2 мм
|Размер
|-
|10.8 x 5.5 см
|Поверхность
|Стекло
|-
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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