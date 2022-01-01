Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 3456 x 2160 3840 x 2400 - 1366 x 768 1920 x 1080 Батарея - 56 Вт*ч 86 Вт*ч - 40 Вт*ч 53 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 12500H Intel Core i7 12700H Intel Core i9 12900HK - Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 Графика - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB Intel UHD Graphics Xe G4 Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB 64GB - 4GB 8GB 12GB 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 128GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell XPS 15 9520 (2022) Видеокарта показывает в среднем на 273-372% больше FPS в играх

На 501% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14751 vs 2455 баллов

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Более тонкие рамки – на 19% выше полезная площадь экрана

Комплектуется на 16 Вт*ч большей батареей (56 и 40 Вт*ч)

На 127% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 220 нит

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Имеет на 29% более четкий дисплей – 145 против 112 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Dell Inspiron 14 5406 (2-in-1) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Немного легче – весит на 120 граммов меньше (1.72 и 1.84 кг)

Сенсорный экран

Компактнее – имеет на 9% меньшую площадь корпуса (723 и 792 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.84 кг 1.72 кг Размеры 344.4 x 230.1 x 18.5 мм 324.3 x 222.9 x 17-18.9 мм Площадь 792 см2 723 см2 Соотношение экрана к корпусу ~89% ~74.7% Боковые рамки 4.2 мм 7.2 мм Цвета Черный, Серебристый Серебристый, Серий Трансформер Нет Да Угол открытия экрана - 360° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера - Нет Количество куллеров 2 1

Дисплей 1920 x 1200 3456 x 2160 3840 x 2400 1366 x 768 1920 x 1080 Диагональ 15.6 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD TN LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 145 точек на дюйм 112 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1366 x 768 пикселей Поддержка HDR - Нет Сенсорный ввод Нет Да Покрытие Матовый Глянцевый Тесты экрана Контрастность 1650:1 400:1 Цветовой охват sRGB 100% 50% Время отклика 35 мс 16 мс Максимальная яркость XPS 15 9520 (2022) +127% 500 нит Inspiron 14 5406 (2-in-1) 220 нит

Батарея Ёмкость 56 Вт*ч 86 Вт*ч 40 Вт*ч 53 Вт*ч Напряжение 11.4 В 11.4 В Время полной зарядки - 4:00 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева Мощность зарядки 90 / 130 Вт 45 / 65 Вт

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB Intel UHD Graphics Xe G4 TGP 40 Вт 15 Вт Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 8 нм 10 нм Частота GPU 938 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1223 МГц 1100 МГц FLOPS 5.01 терафлопс 0.84 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 DDR4 Ширина шины 128 бит - Скорость памяти 12 Гбит/с 3.2 Гбит/с Шейдерные блоки 2048 384 Блоки текстурирования (TMUs) 64 24 Блоки операций растеризации (ROPs) 40 12 Производительность GPU XPS 15 9520 (2022) +496% 5.01 терафлопс Inspiron 14 5406 (2-in-1) 0.84 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 64GB 4GB 8GB 12GB 16GB 32GB Планки 1x8 ГБ 1x4 ГБ Частота 4800 МГц 3200 МГц Тип DDR5 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 128GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x128 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3281 Realtek ALC3204 Формат звука 2.2 2.0 Мощность динамиков 4x2W 2x2.5W Dolby Atmos - Нет Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.2 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A Нет 2x USB 3.2 USB Type-C 3x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI Нет 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер - 11.5 x 7.0 см Поверхность Стекло Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.