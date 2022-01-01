Dell XPS 15 9520 (2022) против Inspiron 15 5515
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Dell XPS 15 9520 (2022)
- На 213% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14751 vs 4706 баллов
- Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- Комплектуется на 15 Вт*ч большей батареей (56 и 41 Вт*ч)
- Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана
- На 100% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 250 нит
- Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
Причины выбрать Dell Inspiron 15 5515
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Легче – весит на 200 граммов меньше (1.64 и 1.84 кг)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.84 кг
|1.64 кг
|Размеры
|344.4 x 230.1 x 18.5 мм
|356 x 228.9 x 14.6-17.9 мм
|Площадь
|792 см2
|815 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~89%
|~82.4%
|Боковые рамки
|4.2 мм
|5.3 мм
|Цвета
|Черный, Серебристый
|Синий
|Трансформер
|Нет
|Нет
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|-
|Нет
|Количество куллеров
|2
|1
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|145 точек на дюйм
|141 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1200 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|-
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Контрастность
|1650:1
|600:1
|Цветовой охват sRGB
|100%
|55.7%
|Охват Adobe RGB
|-
|38.4%
|Охват DCI-P3
|-
|39.5%
|Время отклика
|35 мс
|35 мс
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|11.4 В
|11.25 В
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева, Справа
|Слева
|Мощность зарядки
|90 / 130 Вт
|65 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|3.3 ГГц
|2.6 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.5 ГГц
|3.8 ГГц
|Ядер
|12
|4
|Потоков
|16
|8
|L3-кэш
|18 МБ
|4 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
|Radeon RX Vega 6
|Техпроцесс
|10 нм
|7 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
XPS 15 9520 (2022) +63%
1704
1045
Geekbench 5 (многоядерный)
XPS 15 9520 (2022) +184%
10657
3755
Cinebench R23 (одноядерный)
XPS 15 9520 (2022) +52%
1720
1133
Cinebench R23 (многоядерный)
XPS 15 9520 (2022) +213%
14751
4706
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|40 Вт
|15 Вт
|Тип графики
|Дискретная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|8 нм
|7 нм
|Частота GPU
|938 МГц
|0 МГц
|Boost частота GPU
|1223 МГц
|1500 МГц
|FLOPS
|5.01 терафлопс
|-
|Объем видеопамяти
|4 ГБ
|System Shared
|Тип памяти
|GDDR6
|DDR4
|Ширина шины
|128 бит
|-
|Скорость памяти
|12 Гбит/с
|3.2 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|2048
|384
|Блоки текстурирования (TMUs)
|64
|24
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|40
|8
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x8 ГБ
|2x4 ГБ
|Частота
|4800 МГц
|3200 МГц
|Тип
|DDR5
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
|32 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC3281
|Realtek
|Формат звука
|2.2
|2.0
|Мощность динамиков
|4x2W
|2x2W
|Dolby Atmos
|-
|Нет
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5.2
|v5.1
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB-A
|Нет
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|3x USB 3.2
|1x USB 3.2
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Нет
|HDMI
|Нет
|1x HDMI 1.4
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Да
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|-
|1.3 мм
|Размер
|-
|11.5 x 8.0 см
|Поверхность
|Стекло
|-
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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