Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 3456 x 2160 3840 x 2400 1920 x 1200 Батарея - 56 Вт*ч 86 Вт*ч 54 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 12500H Intel Core i7 12700H Intel Core i9 12900HK - AMD Ryzen 5 5625U AMD Ryzen 7 5825U Графика - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB Radeon RX Vega 7 Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB 64GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell XPS 15 9520 (2022) Видеокарта показывает в среднем на 194-264% больше FPS в играх

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Более тонкие рамки – на 12% выше полезная площадь экрана

На 100% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 250 нит Причины выбрать Dell Inspiron 7425 (2-in-1, AMD) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Легче – весит на 210 граммов меньше (1.63 и 1.84 кг)

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Сенсорный экран

Компактнее – имеет на 10% меньшую площадь корпуса (714 и 792 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.84 кг 1.63 кг Размеры 344.4 x 230.1 x 18.5 мм 314 x 227.5 x 15.7-17.86 мм Площадь 792 см2 714 см2 Соотношение экрана к корпусу ~89% ~79.6% Боковые рамки 4.2 мм 6.3 мм Цвета Черный, Серебристый Зеленый Трансформер Нет Да Угол открытия экрана - 360° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Количество куллеров 2 1

Дисплей 1920 x 1200 3456 x 2160 3840 x 2400 1920 x 1200 Диагональ 15.6 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 145 точек на дюйм 162 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR - Нет Сенсорный ввод Нет Да Покрытие Матовый Глянцевый Тесты экрана Контрастность 1650:1 600:1 Цветовой охват sRGB 100% - Время отклика 35 мс 35 мс Максимальная яркость XPS 15 9520 (2022) +100% 500 нит Inspiron 7425 (2-in-1, AMD) 250 нит

Батарея Ёмкость 56 Вт*ч 86 Вт*ч 54 Вт*ч Напряжение 11.4 В 15 В Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева Мощность зарядки 90 / 130 Вт 65 Вт

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB Radeon RX Vega 7 TGP 40 Вт 10-45 Вт Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 8 нм 7 нм Частота GPU 938 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1223 МГц 1600 МГц FLOPS 5.01 терафлопс 1.108 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 DDR4 Ширина шины 128 бит - Скорость памяти 12 Гбит/с 3.2 Гбит/с Шейдерные блоки 2048 448 Блоки текстурирования (TMUs) 64 28 Блоки операций растеризации (ROPs) 40 7 Производительность GPU XPS 15 9520 (2022) +352% 5.01 терафлопс Inspiron 7425 (2-in-1, AMD) 1.108 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 64GB 8GB 16GB 32GB Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 4800 МГц 3200 МГц Тип DDR5 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3281 Realtek ALC3254-CG Формат звука 2.2 2.0 Мощность динамиков 4x2W 2x2W Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080 Порты USB-A Нет 1x USB 3.2 USB Type-C 3x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI Нет 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер - 11.5 x 8.0 см Поверхность Стекло - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.