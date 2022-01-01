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Dell XPS 15 9520 (2022) против Latitude 7520

63 из 100
Dell XPS 15 9520 (2022)
VS
52 из 100
Dell Latitude 7520
Dell XPS 15 9520 (2022)
Dell Latitude 7520
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Экран
Батарея
Процессор
Графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell XPS 15 9520 (2022) и Latitude 7520 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell XPS 15 9520 (2022)
  • Видеокарта показывает в среднем на 140-191% больше FPS в играх
  • На 193% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14751 vs 5029 баллов
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 9% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 14 Вт*ч большей батареей (56 и 42 Вт*ч)
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
  • На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит
Причины выбрать Dell Latitude 7520
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Легче – весит на 310 граммов меньше (1.53 и 1.84 кг)
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
XPS 15 9520 (2022)
vs
Latitude 7520

Корпус

Вес 1.84 кг 1.53 кг
Размеры 344.4 x 230.1 x 18.5 мм 357.7 x 229.7 x 17.5 мм
Площадь 792 см2 822 см2
Соотношение экрана к корпусу ~89% ~81.7%
Боковые рамки 4.2 мм 6.2 мм
Цвета Черный, Серебристый Серий
Трансформер Нет Да
Угол открытия экрана - 360°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера - Нет
Количество куллеров 2 2

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 145 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR - Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1650:1 700:1
Цветовой охват sRGB 100% -
Время отклика 35 мс 25 мс
Максимальная яркость
XPS 15 9520 (2022) +25%
500 нит
Latitude 7520
400 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.4 В 11.4 В
Время полной зарядки - 2:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева
Мощность зарядки 90 / 130 Вт 65 / 90 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.5 ГГц 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 12 4
Потоков 16 8
L3-кэш 18 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 40 Вт 15 Вт
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 8 нм 10 нм
Частота GPU 938 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1223 МГц 1100 МГц
FLOPS 5.01 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 LPDDR4X
Ширина шины 128 бит -
Скорость памяти 12 Гбит/с 4.27 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048 640
Блоки текстурирования (TMUs) 64 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 40 20
Производительность GPU
XPS 15 9520 (2022) +255%
5.01 терафлопс
Latitude 7520
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 4800 МГц 4267 МГц
Тип DDR5 LPDDR4X
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x128 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3281 Realtek ALC3281-CG
Формат звука 2.2 4.0
Мощность динамиков 4x2W 4x2W
Dolby Atmos - Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Да Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 720
Порты
USB-A Нет 2x USB 3.2
USB Type-C 3x USB 3.2 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI Нет 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер - 12.5 x 8.0 см
Поверхность Стекло Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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