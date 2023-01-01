Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 (IPS) 1920 x 1200 (OLED) 3456 x 2160 - 1920 x 1200 (IPS) 1920 x 1200 (Mini LED) 2560 x 1600 Процессор - Intel Core i5 13500H Intel Core i7 13700H Intel Core i9 13900H Intel Core i7 13700H Графика - Intel Arc 3 A370M 4GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB - GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB 64GB - 16GB 32GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell XPS 15 9530 (2023) Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента) Более тонкие рамки – на 11% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 11% выше полезная площадь экрана Комплектуется на 10 Вт*ч большей батареей (86 и 76 Вт*ч)

Комплектуется на 10 Вт*ч большей батареей (86 и 76 Вт*ч) Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD Причины выбрать Acer Predator Triton 14 (PT14-51) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Выше частота обновление экрана: 165 против 60 Гц

Выше частота обновление экрана: 165 против 60 Гц Видеокарта показывает в среднем на 82-112% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 82-112% больше FPS в играх Немного легче – весит на 160 граммов меньше (1.7 и 1.86 кг)

Немного легче – весит на 160 граммов меньше (1.7 и 1.86 кг) На 17% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 16331 vs 14011 баллов

На 17% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 16331 vs 14011 баллов Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Лучшее качество записи видео c веб-камеры Компактнее – имеет на 10% меньшую площадь корпуса (712 и 793 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.86 кг 1.7 кг Размеры 344.72 x 230.14 x 18 мм 313.5 x 227 x 18.9-19.9 мм Площадь 793 см2 712 см2 Соотношение экрана к корпусу ~88.9% ~79.9% Боковые рамки 4.4 мм 6 мм Цвета Черный, Серебристый Серебристый Материал Top: Алюминий

Middle: Углеродное волокно

Bottom: Алюминий

Top: Алюминий

Middle: Алюминий

Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 140° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Да Количество куллеров 2 2 Уровень шума 44.6 дБ -

Дисплей 1920 x 1200 (IPS) 1920 x 1200 (OLED) 3456 x 2160 1920 x 1200 (IPS) 1920 x 1200 (Mini LED) 2560 x 1600 Диагональ 15.6 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 165 Гц Плотность пикселей 145 точек на дюйм 162 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет Технология синхронизации No G-Sync Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый Датчик освещенности Да - Площадь экрана XPS 15 9530 (2023) 15.6″ (16:10 ratio) = 109.4 in2 Predator Triton 14 (PT14-51) 14″ (16:10 ratio) = 88.1 in2 ~ 24% more screen space Тесты экрана Контрастность 1650:1 - Цветовой охват sRGB 100% - Охват DCI-P3 - 100% Время отклика - 3 мс Максимальная яркость XPS 15 9530 (2023) 500 нит Predator Triton 14 (PT14-51) 500 нит

Батарея Ёмкость 86 Вт*ч 76 Вт*ч Напряжение 11.4 В - Время полной зарядки 2:30 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева Мощность зарядки 130 Вт 230 Вт Длина кабеля 1 метр - Вес зарядного устройства 463 грамма -

Видеокарта Модель GPU Intel Arc 3 A370M 4GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB TGP 50 Вт 105 Вт Nvidia Optimus Да, Advanced Optimus Да, Advanced Optimus Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 6 нм 4 нм Частота GPU 300 МГц - Boost частота GPU 1550 МГц - FLOPS 3.46 терафлопс 8.6 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 6 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 64 бит 96 бит Скорость памяти ~12 Гбит/с ~16 Гбит/с Шейдерные блоки 1024 2560 Блоки текстурирования (TMUs) 64 80 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 32 Производительность GPU XPS 15 9530 (2023) 3.46 терафлопс Predator Triton 14 (PT14-51) +149% 8.6 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 64GB 16GB 32GB Планки 1x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 4800 МГц 6000 МГц Тип DDR5 LPDDR5 Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3281 - Формат звука 2.2 2.0 Мощность динамиков 2x2W, 2x3W - Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость 83.4 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6E Bluetooth v5.3 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Да Инфракрасный датчик Да Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080 Порты USB-A Нет 3x USB 3.2 USB Type-C 3x USB 4.0 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI Нет 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.3 мм - Тачпад Размер 15.0 x 9.0 см - Поверхность Стекло - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.