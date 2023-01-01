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Dell XPS 15 9530 (2023) против Acer Predator Triton 14 (PT14-51)

62 из 100
Dell XPS 15 9530 (2023)
VS
67 из 100
Acer Predator Triton 14 (PT14-51)
Dell XPS 15 9530 (2023)
Acer Predator Triton 14 (PT14-51)
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Экран
Процессор
Intel Core i7 13700H
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell XPS 15 9530 (2023) и Acer Predator Triton 14 (PT14-51) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell XPS 15 9530 (2023)
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 11% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 10 Вт*ч большей батареей (86 и 76 Вт*ч)
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
Причины выбрать Acer Predator Triton 14 (PT14-51)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Выше частота обновление экрана: 165 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 82-112% больше FPS в играх
  • Немного легче – весит на 160 граммов меньше (1.7 и 1.86 кг)
  • На 17% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 16331 vs 14011 баллов
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Компактнее – имеет на 10% меньшую площадь корпуса (712 и 793 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
XPS 15 9530 (2023)
vs
Predator Triton 14 (PT14-51)

Корпус

Вес 1.86 кг 1.7 кг
Размеры 344.72 x 230.14 x 18 мм 313.5 x 227 x 18.9-19.9 мм
Площадь 793 см2 712 см2
Соотношение экрана к корпусу ~88.9% ~79.9%
Боковые рамки 4.4 мм 6 мм
Цвета Черный, Серебристый Серебристый
Материал Top: Алюминий
Middle: Углеродное волокно
Bottom: Алюминий
Top: Алюминий
Middle: Алюминий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 140° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Нет Да
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 44.6 дБ -

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 165 Гц
Плотность пикселей 145 точек на дюйм 162 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет
Технология синхронизации No G-Sync
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый
Датчик освещенности Да -
Площадь экрана
XPS 15 9530 (2023)
15.6″ (16:10 ratio) = 109.4 in2
Predator Triton 14 (PT14-51)
14″ (16:10 ratio) = 88.1 in2
~24% more screen space
Тесты экрана
Контрастность 1650:1 -
Цветовой охват sRGB 100% -
Охват DCI-P3 - 100%
Время отклика - 3 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.4 В -
Время полной зарядки 2:30 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева
Мощность зарядки 130 Вт 230 Вт
Длина кабеля 1 метр -
Вес зарядного устройства 463 грамма -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.6 ГГц 2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц 5 ГГц
Ядер 12 (4P + 8E) 14 (6P + 8E)
Потоков 16 20
L3-кэш 18 МБ 24 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Intel Iris Xe Graphics (96EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 50 Вт 105 Вт
Nvidia Optimus Да, Advanced Optimus Да, Advanced Optimus
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 6 нм 4 нм
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1550 МГц -
FLOPS 3.46 терафлопс 8.6 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 64 бит 96 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с ~16 Гбит/с
Шейдерные блоки 1024 2560
Блоки текстурирования (TMUs) 64 80
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 32
Производительность GPU
XPS 15 9530 (2023)
3.46 терафлопс
Predator Triton 14 (PT14-51) +149%
8.6 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 4800 МГц 6000 МГц
Тип DDR5 LPDDR5
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3281 -
Формат звука 2.2 2.0
Мощность динамиков 2x2W, 2x3W -
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость 83.4 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6E
Bluetooth v5.3 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Инфракрасный датчик Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080
Порты
USB-A Нет 3x USB 3.2
USB Type-C 3x USB 4.0 1x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI Нет 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.3 мм -
Тачпад
Размер 15.0 x 9.0 см -
Поверхность Стекло -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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