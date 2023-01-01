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Dell XPS 15 9530 (2023) против Apple MacBook Air (M2, 2022)

62 из 100
Dell XPS 15 9530 (2023)
VS
58 из 100
Apple MacBook Air (M2, 2022)
Dell XPS 15 9530 (2023)
Apple MacBook Air (M2, 2022)
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Экран
2560 x 1664
Процессор
Apple M2
Графика
Apple M2 GPU (8-core)
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell XPS 15 9530 (2023) и Apple MacBook Air (M2, 2022) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell XPS 15 9530 (2023)
  • Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • На 76% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14014 vs 7954 баллов
  • Комплектуется на 33.4 Вт*ч большей батареей (86 и 52.6 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
Причины выбрать Apple MacBook Air (M2, 2022)
  • Существенно легче – весит на 620 граммов меньше (1.24 и 1.86 кг)
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Имеет на 55% более четкий дисплей – 225 против 145 точек на дюйм (PPI)
  • Значительно компактнее – имеет на 18% меньшую площадь корпуса (654 и 793 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
XPS 15 9530 (2023)
vs
MacBook Air (M2, 2022)

Корпус

Вес 1.86 кг 1.24 кг
Размеры 344.72 x 230.14 x 18 мм 304.1 x 215 x 11.3 мм
Площадь 793 см2 654 см2
Соотношение экрана к корпусу ~88.9% ~82%
Боковые рамки 4.4 мм 5.6 мм
Цвета Черный, Серебристый Серебристый, Золотистый, Серий, Синий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 130°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Пассивное
Жидкий металл Нет -
Количество куллеров 2 -

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 13.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 145 точек на дюйм 225 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 2560 x 1664 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Глянцевый (антиблик) Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность 1650:1 1384:1
Цветовой охват sRGB 100% 99.9%
Охват Adobe RGB - 87.6%
Охват DCI-P3 - 98.4%
Время отклика - 29 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 2:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева
Мощность зарядки 130 Вт 30 / 35 / 67 Вт
Длина кабеля - 2 метра
Вес зарядного устройства 505 граммов 174 / 189 / 250 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.6 ГГц 3.5 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц -
Ядер 12 (4P + 8E) 8 (4P + 4E)
Потоков 16 8
L3-кэш 18 МБ -
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Apple M2 GPU
Техпроцесс 10 нм 5 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 15 Вт
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 6 нм 5 нм
Частота GPU 300 МГц 500 МГц
Boost частота GPU 1550 МГц 1456 МГц
FLOPS 3.46 терафлопс 3 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 LPDDR5
Ширина шины 64 бит 128 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с 6.4 Гбит/с
Шейдерные блоки 1024 1024
Блоки текстурирования (TMUs) 64 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 32
Производительность GPU
XPS 15 9530 (2023) +15%
3.46 терафлопс
MacBook Air (M2, 2022)
3 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ -
Частота 4800 МГц 6400 МГц
Тип DDR5 LPDDR5
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
NVMe Да -

Звук

Формат звука 2.2 2.2
Мощность динамиков 2x2W, 2x1.5W -
Dolby Atmos Нет Да
Макс. громкость - 82.7 дБ
Микрофонов 2 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080
Порты
USB-A Нет Нет
USB Type-C 4x USB 4.0 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 3
HDMI Нет Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.3 мм 1 мм
Тачпад
Размер 15.0 x 9.0 см -
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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