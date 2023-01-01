Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 (IPS) 1920 x 1200 (OLED) 3456 x 2160 - 1920 x 1200 2560 x 1600 Процессор - Intel Core i5 13500H Intel Core i7 13700H Intel Core i9 13900H - AMD Ryzen 7 6800H AMD Ryzen 7 6800HS AMD Ryzen 9 6900HS Графика - Intel Arc 3 A370M 4GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB - Radeon RX 6700S 8GB Radeon RX 6800S 8GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB 64GB - 8GB 16GB 24GB 32GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell XPS 15 9530 (2023) Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента) Более тонкие рамки – на 11% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 11% выше полезная площадь экрана Комплектуется на 10 Вт*ч большей батареей (86 и 76 Вт*ч)

Комплектуется на 10 Вт*ч большей батареей (86 и 76 Вт*ч) Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит Причины выбрать Asus ROG Zephyrus G14 GA402 (2022) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц

Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц Видеокарта показывает в среднем на 126-172% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 126-172% больше FPS в играх Легче – весит на 210 граммов меньше (1.65 и 1.86 кг)

Легче – весит на 210 граммов меньше (1.65 и 1.86 кг) На 7% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 15055 vs 14011 баллов

На 7% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 15055 vs 14011 баллов Компактнее – имеет на 11% меньшую площадь корпуса (708 и 793 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.86 кг 1.65 кг Размеры 344.72 x 230.14 x 18 мм 312 x 227 x 18.5-19.5 мм Площадь 793 см2 708 см2 Соотношение экрана к корпусу ~88.9% ~80.2% Боковые рамки 4.4 мм 5.3 мм Цвета Черный, Серебристый Белый, Черный Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Да Жидкий металл Нет - Количество куллеров 2 2 Уровень шума 44.6 дБ 45 дБ

Дисплей 1920 x 1200 (IPS) 1920 x 1200 (OLED) 3456 x 2160 1920 x 1200 2560 x 1600 Диагональ 15.6 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 144 Гц Плотность пикселей 145 точек на дюйм 162 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый Тесты экрана Контрастность 1650:1 1041:1 Цветовой охват sRGB 100% 99.8% Охват Adobe RGB - 86.3% Охват DCI-P3 - 98.5% Время отклика - 3 мс Максимальная яркость XPS 15 9530 (2023) +25% 500 нит ROG Zephyrus G14 GA402 (2022) 400 нит

Батарея Ёмкость 86 Вт*ч 76 Вт*ч Напряжение 11.4 В - Время полной зарядки 2:30 ч. 2:00 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева Мощность зарядки 130 Вт 100 / 240 Вт Длина кабеля 1 метр - Вес зарядного устройства 463 грамма 730 граммов

Видеокарта Модель GPU Intel Arc 3 A370M 4GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB Radeon RX 6700S 8GB Radeon RX 6800S 8GB TGP 50 Вт 100 Вт Nvidia Optimus Да, Advanced Optimus MUX Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 6 нм 7 нм Частота GPU 300 МГц 1700 МГц Boost частота GPU 1550 МГц 2000 МГц FLOPS 3.46 терафлопс 11.4 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 8 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 64 бит 128 бит Скорость памяти ~12 Гбит/с ~14 Гбит/с Шейдерные блоки 1024 1792 Блоки текстурирования (TMUs) 64 112 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 64 Производительность GPU XPS 15 9530 (2023) 3.46 терафлопс ROG Zephyrus G14 GA402 (2022) +229% 11.4 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 64GB 8GB 16GB 24GB 32GB Планки 1x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 4800 МГц 4800 МГц Тип DDR5 DDR5 Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3281 Realtek ALC285 Формат звука 2.2 4.0 Мощность динамиков 2x2W, 2x3W - Dolby Atmos Нет Да Макс. громкость 83.4 дБ 80 дБ Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6E Bluetooth v5.3 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A Нет 2x USB 3.2 USB Type-C 3x USB 4.0 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI Нет 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.3 мм - Тачпад Размер 15.0 x 9.0 см 13.0 x 7.6 см Поверхность Стекло - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.