Dell XPS 15 9530 (2023) против Asus Vivobook 16X OLED (K3605)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Ключевые отличия
Причины выбрать Dell XPS 15 9530 (2023)
- Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- Комплектуется на 36 Вт*ч большей батареей (86 и 50 Вт*ч)
- На 42% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14011 vs 9839 баллов
- Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана
- На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит
- Компактнее – имеет на 11% меньшую площадь корпуса (793 и 893 см2)
Причины выбрать Asus Vivobook 16X OLED (K3605)
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Видеокарта показывает в среднем на 47-65% больше FPS в играх
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.86 кг
|1.8 кг
|Размеры
|344.72 x 230.14 x 18 мм
|358.6 x 249.1 x 18.9 мм
|Площадь
|793 см2
|893 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~88.9%
|~83.1%
|Боковые рамки
|4.4 мм
|7 мм
|Цвета
|Черный, Серебристый
|Черный, Серебристый
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|-
|180°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Жидкий металл
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|2
|1
|Уровень шума
|44.6 дБ
|-
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|16 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|145 точек на дюйм
|142 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:10
|Разрешение
|1920 x 1200 пикселей
|1920 x 1200 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Глянцевый (антиблик)
|Матовый
|Контрастность
|1650:1
|-
|Цветовой охват sRGB
|100%
|100%
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|11.4 В
|-
|Время полной зарядки
|2:30 ч.
|-
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева, Справа
|Справа
|Мощность зарядки
|130 Вт
|120 Вт
|Длина кабеля
|1 метр
|-
|Вес зарядного устройства
|463 грамма
|-
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.6 ГГц
|2 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.7 ГГц
|4.4 ГГц
|Ядер
|12 (4P + 8E)
|8 (4P + 4E)
|Потоков
|16
|12
|L3-кэш
|18 МБ
|12 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Intel UHD Graphics (48EU)
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1741
Geekbench 5 (многоядерный)
XPS 15 9530 (2023) +31%
10899
Cinebench R23 (одноядерный)
XPS 15 9530 (2023) +15%
1813
Cinebench R23 (многоядерный)
XPS 15 9530 (2023) +42%
14011
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|50 Вт
|-
|Nvidia Optimus
|Да, Advanced Optimus
|MUX
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|6 нм
|8 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|-
|Boost частота GPU
|1550 МГц
|-
|FLOPS
|3.46 терафлопс
|6.42 терафлопс
|Объем видеопамяти
|4 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|64 бит
|128 бит
|Скорость памяти
|~12 Гбит/с
|~12 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|1024
|2048
|Блоки текстурирования (TMUs)
|64
|64
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|32
|40
Производительность GPU
3.46 терафлопс
6.42 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x8 ГБ
|1x16 ГБ
|Частота
|4800 МГц
|3200 МГц
|Тип
|DDR5
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|1
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
|32 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC3281
|-
|Формат звука
|2.2
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W, 2x3W
|-
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
|Макс. громкость
|83.4 дБ
|-
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6E
|Bluetooth
|v5.3
|v5.3
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB-A
|Нет
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|3x USB 4.0
|1x USB 4.0
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Thunderbolt 4
|HDMI
|Нет
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Да
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1.3 мм
|1.4 мм
|Размер
|15.0 x 9.0 см
|-
|Поверхность
|Стекло
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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