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Dell XPS 15 9530 (2023) против Asus Vivobook 17X (K3704)

62 из 100
Dell XPS 15 9530 (2023)
VS
50 из 100
Asus Vivobook 17X (K3704)
Dell XPS 15 9530 (2023)
Asus Vivobook 17X (K3704)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Процессор
Графика
Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell XPS 15 9530 (2023) и Asus Vivobook 17X (K3704) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell XPS 15 9530 (2023)
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Видеокарта показывает в среднем на 80-109% больше FPS в играх
  • Легче – весит на 240 граммов меньше (1.86 и 2.1 кг)
  • Комплектуется на 36 Вт*ч большей батареей (86 и 50 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 9% выше полезная площадь экрана
  • На 100% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 250 нит
  • Имеет на 59% более четкий дисплей – 145 против 91 точек на дюйм (PPI)
  • Значительно компактнее – имеет на 22% меньшую площадь корпуса (793 и 1015 см2)
Причины выбрать Asus Vivobook 17X (K3704)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
XPS 15 9530 (2023)
vs
Vivobook 17X (K3704)

Корпус

Вес 1.86 кг 2.1 кг
Размеры 344.72 x 230.14 x 18 мм 399.3 x 254.3 x 19.8 мм
Площадь 793 см2 1015 см2
Соотношение экрана к корпусу ~88.9% ~81.2%
Боковые рамки 4.4 мм 8.2 мм
Цвета Черный, Серебристый Черный, Серебристый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров 2 1
Уровень шума 44.6 дБ -

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 17.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 145 точек на дюйм 91 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1366 x 768 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1650:1 -
Цветовой охват sRGB 100% -
Максимальная яркость
XPS 15 9530 (2023) +100%
500 нит
Vivobook 17X (K3704)
250 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.4 В -
Время полной зарядки 2:30 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Справа
Мощность зарядки 130 Вт 90 Вт
Длина кабеля 1 метр -
Вес зарядного устройства 463 грамма 390 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.6 ГГц 2.6 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц 4.7 ГГц
Ядер 12 (4P + 8E) 12 (4P + 8E)
Потоков 16 16
L3-кэш 18 МБ 18 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 50 Вт 15 Вт
Nvidia Optimus Да, Advanced Optimus -
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 6 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1550 МГц 1100 МГц
FLOPS 3.46 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 DDR4
Ширина шины 64 бит -
Скорость памяти ~12 Гбит/с 3.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 1024 640
Блоки текстурирования (TMUs) 64 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 20
Производительность GPU
XPS 15 9530 (2023) +145%
3.46 терафлопс
Vivobook 17X (K3704)
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 4800 МГц 3200 МГц
Тип DDR5 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
Макс. количество памяти 64 ГБ 16 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3281 -
Формат звука 2.2 2.0
Мощность динамиков 2x2W, 2x3W -
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость 83.4 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6E
Bluetooth v5.3 v5.3
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A Нет 2x USB 3.2
USB Type-C 3x USB 4.0 1x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI Нет 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.3 мм 1.4 мм
Тачпад
Размер 15.0 x 9.0 см -
Поверхность Стекло Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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