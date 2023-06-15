Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 (IPS) 1920 x 1200 (OLED) 3456 x 2160 - 1920 x 1080 2880 x 1620 Батарея 86 Вт*ч - 70 Вт*ч 75 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 13500H Intel Core i7 13700H Intel Core i9 13900H - Intel Core i5 13500H Intel Core i7 13700H Intel Core i9 13900H Графика - Intel Arc 3 A370M 4GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB 64GB - 8GB 16GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell XPS 15 9530 (2023) Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента) Видеокарта показывает в среднем на 80-109% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 80-109% больше FPS в играх Более тонкие рамки – на 9% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 9% выше полезная площадь экрана Комплектуется на 16 Вт*ч большей батареей (86 и 70 Вт*ч)

Комплектуется на 16 Вт*ч большей батареей (86 и 70 Вт*ч) Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит Причины выбрать Asus Vivobook S 15 OLED (K5504) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Немного легче – весит на 160 граммов меньше (1.7 и 1.86 кг)

Немного легче – весит на 160 граммов меньше (1.7 и 1.86 кг) Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.86 кг 1.7 кг Размеры 344.72 x 230.14 x 18 мм 359.3 x 229.4 x 17.9 мм Площадь 793 см2 824 см2 Соотношение экрана к корпусу ~88.9% ~81.4% Боковые рамки 4.4 мм 7 мм Цвета Черный, Серебристый Белый, Черный, Серебристый, Синий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера - Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 2 2

Дисплей 1920 x 1200 (IPS) 1920 x 1200 (OLED) 3456 x 2160 1920 x 1080 2880 x 1620 Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 145 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Глянцевый (антиблик) - Тесты экрана Контрастность 1650:1 - Цветовой охват sRGB 100% 100% Максимальная яркость XPS 15 9530 (2023) +67% 500 нит Vivobook S 15 OLED (K5504) 300 нит

Батарея Ёмкость 86 Вт*ч 70 Вт*ч 75 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Справа Мощность зарядки 130 Вт 90 Вт Вес зарядного устройства 505 граммов 390 граммов

Видеокарта Модель GPU Intel Arc 3 A370M 4GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP - 15 Вт Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 6 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1550 МГц 1100 МГц FLOPS 3.46 терафлопс 1.41 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR5 Ширина шины 64 бит - Скорость памяти ~12 Гбит/с 4.8 Гбит/с Шейдерные блоки 1024 640 Блоки текстурирования (TMUs) 64 40 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 20 Производительность GPU XPS 15 9530 (2023) +145% 3.46 терафлопс Vivobook S 15 OLED (K5504) 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 64GB 8GB 16GB Планки 1x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 4800 МГц 4800 МГц Тип DDR5 LPDDR5 Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.2 2.0 Мощность динамиков 2x2W, 2x1.5W - Dolby Atmos Нет Нет Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080 Порты USB-A Нет 2x USB 3.2 USB Type-C 4x USB 4.0 1x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI Нет 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.3 мм 1.35 мм Тачпад Размер 15.0 x 9.0 см - Поверхность Стекло Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.