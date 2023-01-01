Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 (IPS) 1920 x 1200 (OLED) 3456 x 2160 1920 x 1200 Батарея 86 Вт*ч - 64 Вт*ч 86 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 13500H Intel Core i7 13700H Intel Core i9 13900H - AMD Ryzen 5 7530U AMD Ryzen 7 7730U Графика - Intel Arc 3 A370M 4GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB Radeon Graphics (Ryzen 7000) Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB 64GB - 8GB 16GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell XPS 15 9530 (2023) Видеокарта показывает в среднем на 298-406% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 298-406% больше FPS в играх Немного легче – весит на 140 граммов меньше (1.86 и 2 кг)

Немного легче – весит на 140 граммов меньше (1.86 и 2 кг) Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента) На 50% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14011 vs 9344 баллов

На 50% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14011 vs 9344 баллов Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана Комплектуется на 22 Вт*ч большей батареей (86 и 64 Вт*ч)

Комплектуется на 22 Вт*ч большей батареей (86 и 64 Вт*ч) Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит

На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит Значительно компактнее – имеет на 12% меньшую площадь корпуса (793 и 898 см2) Причины выбрать Dell Inspiron 16 7635 (2-in-1) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Лучшее качество записи видео c веб-камеры Сенсорный экран

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.86 кг 2 кг Размеры 344.72 x 230.14 x 18 мм 356.78 x 251.7 x 16.23-18.99 мм Площадь 793 см2 898 см2 Соотношение экрана к корпусу ~88.9% ~82.7% Боковые рамки 4.4 мм 6.1 мм Цвета Черный, Серебристый Синий Материал Top: Алюминий

Middle: Углеродное волокно

Bottom: Алюминий

Алюминий Трансформер Нет Да Угол открытия экрана 140° 360° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 2 1 Уровень шума 44.6 дБ 44.2 дБ

Дисплей 1920 x 1200 (IPS) 1920 x 1200 (OLED) 3456 x 2160 1920 x 1200 Диагональ 15.6 дюймов 16 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 145 точек на дюйм 142 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет Технология синхронизации No No Сенсорный ввод Нет Да Покрытие Глянцевый (антиблик) Глянцевый Датчик освещенности Да Нет Площадь экрана Inspiron 16 7635 (2-in-1) 16″ (16:10 ratio) = 115.1 in2 XPS 15 9530 (2023) 15.6″ (16:10 ratio) = 109.4 in2 ~ 5% more screen space Тесты экрана Контрастность 1650:1 1200:1 Цветовой охват sRGB 100% 98.2% Охват Adobe RGB - 69.5% Охват DCI-P3 - 67.4% Время отклика - 30 мс Максимальная яркость XPS 15 9530 (2023) +67% 500 нит Inspiron 16 7635 (2-in-1) 300 нит

Батарея Ёмкость 86 Вт*ч 64 Вт*ч 86 Вт*ч Напряжение 11.4 В 15.2 В Время полной зарядки 2:30 ч. 2:00 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева Мощность зарядки 130 Вт 65 Вт Длина кабеля 1 метр - Вес зарядного устройства 463 грамма 295 граммов

Видеокарта Модель GPU Intel Arc 3 A370M 4GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB Radeon Graphics (Ryzen 7000) TGP 50 Вт 15 Вт Nvidia Optimus Да, Advanced Optimus - Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 6 нм 6 нм Частота GPU 300 МГц 1500 МГц Boost частота GPU 1550 МГц 2200 МГц FLOPS 3.46 терафлопс 0.54 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR4X Ширина шины 64 бит - Скорость памяти ~12 Гбит/с 4.27 Гбит/с Шейдерные блоки 1024 128 Блоки текстурирования (TMUs) 64 8 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 4 Производительность GPU XPS 15 9530 (2023) +541% 3.46 терафлопс Inspiron 16 7635 (2-in-1) 0.54 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 64GB 8GB 16GB Планки 1x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 4800 МГц 4266 МГц Тип DDR5 LPDDR4X Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3281 Realtek ALC3254 Формат звука 2.2 4.0 Мощность динамиков 2x2W, 2x3W 4x2W Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость 83.4 дБ 84 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6E Bluetooth v5.3 v5.3 Сканер отпечатков пальцев Да Опционально Инфракрасный датчик Да Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080 Порты USB-A Нет 2x USB 3.2 USB Type-C 3x USB 4.0 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI Нет 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.3 мм - Тачпад Размер 15.0 x 9.0 см 13.3 x 9.0 см Поверхность Стекло Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.