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Dell XPS 15 9530 (2023) против Inspiron 16 7635 (2-in-1)

62 из 100
Dell XPS 15 9530 (2023)
VS
52 из 100
Dell Inspiron 16 7635 (2-in-1)
Dell XPS 15 9530 (2023)
Dell Inspiron 16 7635 (2-in-1)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
1920 x 1200
Батарея 86 Вт*ч
Процессор
Графика
Radeon Graphics (Ryzen 7000)
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell XPS 15 9530 (2023) и Inspiron 16 7635 (2-in-1) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell XPS 15 9530 (2023)
  • Видеокарта показывает в среднем на 298-406% больше FPS в играх
  • Немного легче – весит на 140 граммов меньше (1.86 и 2 кг)
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • На 50% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14011 vs 9344 баллов
  • Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 22 Вт*ч большей батареей (86 и 64 Вт*ч)
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
  • На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит
  • Значительно компактнее – имеет на 12% меньшую площадь корпуса (793 и 898 см2)
Причины выбрать Dell Inspiron 16 7635 (2-in-1)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Сенсорный экран

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
XPS 15 9530 (2023)
vs
Inspiron 16 7635 (2-in-1)

Корпус

Вес 1.86 кг 2 кг
Размеры 344.72 x 230.14 x 18 мм 356.78 x 251.7 x 16.23-18.99 мм
Площадь 793 см2 898 см2
Соотношение экрана к корпусу ~88.9% ~82.7%
Боковые рамки 4.4 мм 6.1 мм
Цвета Черный, Серебристый Синий
Материал Top: Алюминий
Middle: Углеродное волокно
Bottom: Алюминий
Алюминий
Трансформер Нет Да
Угол открытия экрана 140° 360°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров 2 1
Уровень шума 44.6 дБ 44.2 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 145 точек на дюйм 142 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет
Технология синхронизации No No
Сенсорный ввод Нет Да
Покрытие Глянцевый (антиблик) Глянцевый
Датчик освещенности Да Нет
Площадь экрана
Inspiron 16 7635 (2-in-1)
16″ (16:10 ratio) = 115.1 in2
XPS 15 9530 (2023)
15.6″ (16:10 ratio) = 109.4 in2
~5% more screen space
Тесты экрана
Контрастность 1650:1 1200:1
Цветовой охват sRGB 100% 98.2%
Охват Adobe RGB - 69.5%
Охват DCI-P3 - 67.4%
Время отклика - 30 мс
Максимальная яркость
XPS 15 9530 (2023) +67%
500 нит
Inspiron 16 7635 (2-in-1)
300 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.4 В 15.2 В
Время полной зарядки 2:30 ч. 2:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева
Мощность зарядки 130 Вт 65 Вт
Длина кабеля 1 метр -
Вес зарядного устройства 463 грамма 295 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.6 ГГц 2.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 12 (4P + 8E) 6
Потоков 16 12
L3-кэш 18 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Radeon Graphics (Ryzen 7000)
Техпроцесс 10 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 50 Вт 15 Вт
Nvidia Optimus Да, Advanced Optimus -
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 6 нм 6 нм
Частота GPU 300 МГц 1500 МГц
Boost частота GPU 1550 МГц 2200 МГц
FLOPS 3.46 терафлопс 0.54 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 LPDDR4X
Ширина шины 64 бит -
Скорость памяти ~12 Гбит/с 4.27 Гбит/с
Шейдерные блоки 1024 128
Блоки текстурирования (TMUs) 64 8
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 4
Производительность GPU
XPS 15 9530 (2023) +541%
3.46 терафлопс
Inspiron 16 7635 (2-in-1)
0.54 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 4800 МГц 4266 МГц
Тип DDR5 LPDDR4X
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3281 Realtek ALC3254
Формат звука 2.2 4.0
Мощность динамиков 2x2W, 2x3W 4x2W
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость 83.4 дБ 84 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6E
Bluetooth v5.3 v5.3
Сканер отпечатков пальцев Да Опционально
Инфракрасный датчик Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080
Порты
USB-A Нет 2x USB 3.2
USB Type-C 3x USB 4.0 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI Нет 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.3 мм -
Тачпад
Размер 15.0 x 9.0 см 13.3 x 9.0 см
Поверхность Стекло Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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