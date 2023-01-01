Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 (IPS) 1920 x 1200 (OLED) 3456 x 2160 - 1366 x 768 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) Батарея 86 Вт*ч - 42 Вт*ч 54 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 13500H Intel Core i7 13700H Intel Core i9 13900H - Intel Celeron 7305 Intel Core i3 1215U Intel Core i3 1315U Intel Core i5 1335U Intel Core i5 1345U Intel Core i7 1355U Графика - Intel Arc 3 A370M 4GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB GeForce MX550 2GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB 64GB - 8GB 16GB 32GB 64GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell XPS 15 9530 (2023) Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента) Комплектуется на 44 Вт*ч большей батареей (86 и 42 Вт*ч)

Комплектуется на 44 Вт*ч большей батареей (86 и 42 Вт*ч) Более тонкие рамки – на 14% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 14% выше полезная площадь экрана Видеокарта показывает в среднем на 15-21% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 15-21% больше FPS в играх На 127% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 220 нит

На 127% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 220 нит Имеет на 45% более четкий дисплей – 145 против 100 точек на дюйм (PPI)

Имеет на 45% более четкий дисплей – 145 против 100 точек на дюйм (PPI) Компактнее – имеет на 8% меньшую площадь корпуса (793 и 861 см2) Причины выбрать Dell Latitude 3540 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.86 кг 1.81 кг Размеры 344.72 x 230.14 x 18 мм 359 x 239.7 x 18.1-20.4 мм Площадь 793 см2 861 см2 Соотношение экрана к корпусу ~88.9% ~78% Боковые рамки 4.4 мм 6.8 мм Цвета Черный, Серебристый Серый Материал Top: Алюминий

Middle: Углеродное волокно

Bottom: Алюминий

Top: Алюминий

Middle: Пластик

Bottom: Пластик

Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 140° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 2 1 Уровень шума 44.6 дБ -

Дисплей 1920 x 1200 (IPS) 1920 x 1200 (OLED) 3456 x 2160 1366 x 768 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD TN LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 145 точек на дюйм 100 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1366 x 768 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет Технология синхронизации No No Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый Датчик освещенности Да Нет Площадь экрана XPS 15 9530 (2023) 15.6″ (16:10 ratio) = 109.4 in2 Latitude 3540 15.6″ (16:9 ratio) = 104 in2 ~ 5% more screen space Тесты экрана Контрастность 1650:1 400:1 Цветовой охват sRGB 100% - Время отклика - 25 мс Максимальная яркость XPS 15 9530 (2023) +127% 500 нит Latitude 3540 220 нит

Батарея Ёмкость 86 Вт*ч 42 Вт*ч 54 Вт*ч Напряжение 11.4 В 11.4 В Время полной зарядки 2:30 ч. 2:00 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева Мощность зарядки 130 Вт 60 / 65 Вт Длина кабеля 1 метр 1 метр Вес зарядного устройства 463 грамма 345 граммов

Видеокарта Модель GPU Intel Arc 3 A370M 4GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB GeForce MX550 2GB TGP 50 Вт - Nvidia Optimus Да, Advanced Optimus Да Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 6 нм 12 нм Частота GPU 300 МГц 1065 МГц Boost частота GPU 1550 МГц 1320 МГц FLOPS 3.46 терафлопс 2.703 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 2 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 64 бит 64 бит Скорость памяти ~12 Гбит/с ~12 Гбит/с Шейдерные блоки 1024 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 64 32 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 16 Производительность GPU XPS 15 9530 (2023) +28% 3.46 терафлопс Latitude 3540 2.703 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 64GB 8GB 16GB 32GB 64GB Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 4800 МГц 3200 МГц Тип DDR5 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3281 Realtek ALC3204 Формат звука 2.2 2.0 Мощность динамиков 2x2W, 2x3W 2x2W Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость ~83.4 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6E Bluetooth v5.3 v5.3 Сканер отпечатков пальцев Да Да Инфракрасный датчик Да Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A Нет 3x USB 3.2 USB Type-C 3x USB 4.0 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI Нет 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Опционально Длина хода клавиш 1.3 мм - Тачпад Размер 15.0 x 9.0 см 11.5 x 6.7 см Поверхность Стекло Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.