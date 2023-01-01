Dell XPS 15 9530 (2023) против Latitude 7430
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Ключевые отличия
Причины выбрать Dell XPS 15 9530 (2023)
- Видеокарта показывает в среднем на 80-109% больше FPS в играх
- На 113% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14011 vs 6573 баллов
- Комплектуется на 45 Вт*ч большей батареей (86 и 41 Вт*ч)
- Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
- Более тонкие рамки – на 10% выше полезная площадь экрана
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
- На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит
Причины выбрать Dell Latitude 7430
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Существенно легче – весит на 640 граммов меньше (1.22 и 1.86 кг)
- Лучшее качество записи видео c веб-камеры
- Значительно компактнее – имеет на 15% меньшую площадь корпуса (671 и 793 см2)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.86 кг
|1.22 кг
|Размеры
|344.72 x 230.14 x 18 мм
|321.35 x 208.69 x 16.9-18.47 мм
|Площадь
|793 см2
|671 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~88.9%
|~80.5%
|Боковые рамки
|4.4 мм
|5.7 мм
|Цвета
|Черный, Серебристый
|Черный, Серебристый, Серый
|Материал
|Top: Алюминий
Middle: Углеродное волокно
Bottom: Алюминий
|Middle: Алюминий
Bottom: Алюминий
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|-
|140°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Жидкий металл
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|2
|1
|Уровень шума
|44.6 дБ
|-
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|14 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|TFT VA
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|145 точек на дюйм
|157 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1200 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Нет
|Технология синхронизации
|No
|No
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Глянцевый (антиблик)
|Матовый
|Датчик освещенности
|Да
|Да
|Контрастность
|1650:1
|1000:1
|Цветовой охват sRGB
|100%
|100%
|Время отклика
|-
|35 мс
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|11.4 В
|11.25 В
|Время полной зарядки
|2:30 ч.
|2:00 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева, Справа
|Слева, Справа
|Мощность зарядки
|130 Вт
|60 / 65 / 90 Вт
|Длина кабеля
|1 метр
|1 метр
|Вес зарядного устройства
|463 грамма
|349 / 380 / 430 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.6 ГГц
|1.3 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.7 ГГц
|4.4 ГГц
|Ядер
|12 (4P + 8E)
|10 (2P + 8E)
|Потоков
|16
|12
|L3-кэш
|18 МБ
|12 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
XPS 15 9530 (2023) +10%
1741
1578
Geekbench 5 (многоядерный)
XPS 15 9530 (2023) +76%
10899
6205
Cinebench R23 (одноядерный)
XPS 15 9530 (2023) +13%
1813
1611
Cinebench R23 (многоядерный)
XPS 15 9530 (2023) +113%
14011
6573
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|50 Вт
|15 Вт
|Nvidia Optimus
|Да, Advanced Optimus
|-
|Тип графики
|Дискретная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|6 нм
|10 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1550 МГц
|1100 МГц
|FLOPS
|3.46 терафлопс
|1.41 терафлопс
|Объем видеопамяти
|4 ГБ
|System Shared
|Тип памяти
|GDDR6
|LPDDR5
|Ширина шины
|64 бит
|-
|Скорость памяти
|~12 Гбит/с
|4.8 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|1024
|640
|Блоки текстурирования (TMUs)
|64
|40
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|32
|20
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x8 ГБ
|2x4 ГБ
|Частота
|4800 МГц
|4800 МГц
|Тип
|DDR5
|LPDDR5
|Возможность замены
|Да
|Нет
|Всего слотов
|2
|-
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
|-
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC3281
|Realtek ALC3281-CG
|Формат звука
|2.2
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W, 2x3W
|2x2W
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
|Макс. громкость
|83.4 дБ
|-
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6E
|Bluetooth
|v5.3
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Опционально
|Инфракрасный датчик
|Да
|Опционально
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1920 x 1080
|USB-A
|Нет
|1x USB 3.2
|USB Type-C
|3x USB 4.0
|2x USB 3.2
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Thunderbolt 4
|HDMI
|Нет
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Да
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1.3 мм
|-
|Размер
|15.0 x 9.0 см
|11.5 x 6.5 см
|Поверхность
|Стекло
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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