Dell XPS 17 9700 против Acer Aspire 5 (A515-56)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Dell XPS 17 9700
- Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- Видеокарта показывает в среднем на 144-197% больше FPS в играх
- Комплектуется на 49 Вт*ч большей батареей (97 и 48 Вт*ч)
- Более тонкие рамки – на 16% выше полезная площадь экрана
- На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит
- Имеет на 33% более четкий дисплей – 133 против 100 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Acer Aspire 5 (A515-56)
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Существенно легче – весит на 860 граммов меньше (1.65 и 2.51 кг)
- Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (867 и 930 см2)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|2.51 кг
|1.65 кг
|Ширина
|375 мм
|363.4 мм
|Высота
|248 мм
|238.5 мм
|Толщина
|20 мм
|17.9 мм
|Площадь
|930 см2
|867 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~90.1%
|~77.4%
|Боковые рамки
|4.4 мм
|9 мм
|Цвета
|Серебристый
|Черный, Серебристый, Золотистый, Синий, Розовый
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|150°
|140°
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Да
|Нет
|Количество куллеров
|2
|1
|Уровень шума
|49 дБ
|39 дБ
Дисплей
|Диагональ
|17 дюймов
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|133 точек на дюйм
|100 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1200 пикселей
|1366 x 768 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Контрастность
|1686:1
|-
|Цветовой охват sRGB
|100%
|-
|Охват Adobe RGB
|90.4%
|-
|Охват DCI-P3
|94%
|-
|Время отклика
|41 мс
|-
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|11.4 В
|-
|Время полной зарядки
|2:00 ч.
|2:00 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Нет
|Расположение разъема для зарядки
|Слева, Справа
|Слева
|Мощность зарядки
|0 Вт
|45 Вт
|Вес зарядного устройства
|447 граммов
|260 граммов
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC711-CG
|Intel Tiger Lake-U/Y PCH-LP
|Формат звука
|2.2
|2.0
|Dolby Atmos
|-
|Нет
|Макс. громкость
|82.2 дБ
|68.7 дБ
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5.1
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB Type-C
|4x USB 3.2
|1x USB 3.2
|USB-A
|Нет
|3x USB 3.2
|HDMI
|Нет
|1x HDMI 1.4
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Да
|Кардридер
|Да
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1.3 мм
|-
|Размер
|15.0 x 8.9 см
|-
|Поверхность
|Стекло
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.5 ГГц
|1.7-3.0 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.5 ГГц
|4.1 ГГц
|Ядер
|4
|2
|Потоков
|8
|4
|L3-кэш
|8 МБ
|8 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Intel Iris Xe Graphics G4
|Техпроцесс
|14 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1091
Aspire 5 (A515-56) +11%
1208
Geekbench 5 (многоядерный)
XPS 17 9700 +27%
3414
2693
Cinebench R20 (одноядерный)
450
Cinebench R20 (многоядерный)
2118
Видеокарта
Модель GPU
|Тип графики
|Дискретная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|12 нм
|10 нм
|Частота GPU
|1350 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1485 МГц
|1100 МГц
|FLOPS
|3.041 терафлопс
|0.84 терафлопс
|Объем видеопамяти
|4 ГБ
|0 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|System Shared
|Ширина шины
|128 бит
|-
|Частота памяти
|1500 МГц (Effective - 12000 МГц)
|0 МГц (Effective - 0 МГц)
|Шейдерных блоков
|1024
|384
|Поддержка DirectX
|12
|12
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|2x4 ГБ
|Частота
|2933 МГц
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|1
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
|16 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x128 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|1
|NVMe
|Да
|Да
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