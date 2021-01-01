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Dell XPS 17 9700 против Acer Predator Helios 500 (PH517-52-78DF)

61 из 100
Dell XPS 17 9700
VS
73 из 100
Acer Predator Helios 500 (PH517-52-78DF)
Dell XPS 17 9700
Acer Predator Helios 500 (PH517-52-78DF)
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Экран
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell XPS 17 9700 и Acer Predator Helios 500 (PH517-52-78DF) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell XPS 17 9700
  • Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Существенно легче – весит на 1390 граммов меньше (2.51 и 3.9 кг)
  • Более тонкие рамки – на 39% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 23 Вт*ч большей батареей (97 и 74 Вт*ч)
  • Значительно компактнее – имеет на 27% меньшую площадь корпуса (930 и 1277 см2)
Причины выбрать Acer Predator Helios 500 (PH517-52-78DF)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Выше частота обновление экрана: 240 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 261-356% больше FPS в играх
  • На 150% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12180 vs 4863 баллов
  • Имеет на 28% более четкий дисплей – 170 против 133 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
XPS 17 9700
vs
Predator Helios 500 (PH517-52-78DF)

Корпус

Вес 2.51 кг 3.9 кг
Ширина 375 мм 400 мм
Высота 248 мм 319.2 мм
Толщина 20 мм 35.3 мм
Площадь 930 см2 1277 см2
Соотношение экрана к корпусу ~90.1% ~64.6%
Боковые рамки 4.4 мм 8.5 мм
Цвета Серебристый Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 150° -
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Да Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 49 дБ -

Дисплей

Диагональ 17 дюймов 17.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 240 Гц
Плотность пикселей 133 точек на дюйм 170 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 2560 x 1440 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision -
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1686:1 -
Цветовой охват sRGB 100% -
Охват Adobe RGB 90.4% -
Охват DCI-P3 94% -
Время отклика 41 мс 3 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.4 В -
Время полной зарядки 2:00 ч. -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Сзади
Мощность зарядки 0 Вт 330 Вт
Вес зарядного устройства 447 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.5 ГГц 1.9-2.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4.6 ГГц
Ядер 4 8
Потоков 8 16
L3-кэш 8 МБ 24 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics 750
Техпроцесс 14 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 50 Вт 140 Вт
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 12 нм 8 нм
Частота GPU 1350 МГц 1310 МГц
Boost частота GPU 1485 МГц 1725 МГц
FLOPS 3.041 терафлопс 17.5 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 8 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 256 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с 14 Гбит/с
Шейдерных блоков 1024 5120
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
XPS 17 9700
3.041 терафлопс
Predator Helios 500 (PH517-52-78DF) +475%
17.5 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ
Частота 2933 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC711-CG -
Формат звука 2.2 2.0
Мощность динамиков 2x2.5W -
Dolby Atmos - Нет
Макс. громкость 82.2 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 4x USB 3.2 1x USB 3.2
USB-A Нет 3x USB 3.2
HDMI Нет 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Механическая
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.3 мм -
Тачпад
Размер 15.0 x 8.9 см -
Поверхность Стекло -
Windows Precision Да Да

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