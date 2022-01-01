Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 3840 x 2400 2560 x 1600 Батарея - 97 Вт*ч 56 Вт*ч 49.9 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 10300H Intel Core i7 10750H Intel Core i7 10875H Intel Core i9 10885H Apple M1 Графика - GeForce GTX 1650 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 2060 Max-Q 6GB Apple M1 GPU (8-core) Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB 64GB - 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell XPS 17 9700 Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Комплектуется на 47.1 Вт*ч большей батареей (97 и 49.9 Вт*ч)

Более тонкие рамки – на 13% выше полезная площадь экрана

Видеокарта показывает в среднем на 9-13% больше FPS в играх

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD

На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит Причины выбрать Apple Macbook Air (M1, 2020) Существенно легче – весит на 1220 граммов меньше (1.29 и 2.51 кг)

На 56% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7740 vs 4952 баллов

Имеет на 71% более четкий дисплей – 227 против 133 точек на дюйм (PPI)

Значительно компактнее – имеет на 31% меньшую площадь корпуса (646 и 930 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.51 кг 1.29 кг Размеры 375 x 248 x 20 мм 304.1 x 212.4 x 16.1 мм Площадь 930 см2 646 см2 Соотношение экрана к корпусу ~90.1% ~79.4% Боковые рамки 4.4 мм 8.8 мм Цвета Серебристый Серебристый, Золотистый, Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 150° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Пассивное Испарительная камера Да Да Количество куллеров 2 - Уровень шума 49 дБ -

Дисплей 1920 x 1200 3840 x 2400 2560 x 1600 Диагональ 17 дюймов 13.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 133 точек на дюйм 227 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10 Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность 1686:1 1069:1 Цветовой охват sRGB 100% 99.8% Охват Adobe RGB 90.4% - Охват DCI-P3 94% - Время отклика 41 мс 35 мс Максимальная яркость XPS 17 9700 +25% 500 нит Macbook Air (M1, 2020) 400 нит

Батарея Ёмкость 97 Вт*ч 56 Вт*ч 49.9 Вт*ч Напряжение 11.4 В 11.4 В Время полной зарядки 2:00 ч. 2:23 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева Мощность зарядки 90 / 130 Вт 30 Вт Длина кабеля - 2 метра Вес зарядного устройства 447 граммов 172 грамма

Видеокарта Модель GPU GeForce GTX 1650 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 2060 Max-Q 6GB Apple M1 GPU (8-core) TGP 50 Вт 15 Вт Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 12 нм 5 нм Частота GPU 1350 МГц 450 МГц Boost частота GPU 1485 МГц 1278 МГц FLOPS 3.041 терафлопс 2.6 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR4X Ширина шины 128 бит 128 бит Скорость памяти ~12 Гбит/с 4.27 Гбит/с Шейдерные блоки 1024 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 64 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 32 Производительность GPU XPS 17 9700 +17% 3.041 терафлопс Macbook Air (M1, 2020) 2.6 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 64GB 8GB 16GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 2933 МГц 4266 МГц Тип DDR4 LPDDR4X Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC711-CG - Формат звука 2.2 2.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Нет Да Макс. громкость 82.2 дБ 79.6 дБ Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.2 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A Нет Нет USB Type-C 4x USB 3.2 2x USB 3.1 Thunderbolt Thunderbolt 3 Thunderbolt 3 HDMI Нет Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.3 мм 1 мм Тачпад Размер 15.0 x 8.9 см 12.1 x 8.1 см Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.