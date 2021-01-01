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Dell XPS 17 9700 против Apple MacBook Pro 16 (2021)

61 из 100
Dell XPS 17 9700
VS
85 из 100
Apple MacBook Pro 16 (2021)
Dell XPS 17 9700
Apple MacBook Pro 16 (2021)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 3456 x 2234
Процессор
Графика Apple M1 Pro GPU (16-core)
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell XPS 17 9700 и Apple MacBook Pro 16 (2021) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell XPS 17 9700
  • Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 3-х у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
Причины выбрать Apple MacBook Pro 16 (2021)
  • Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
  • На 164% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 13076 vs 4952 баллов
  • Существенно легче – весит на 410 граммов меньше (2.1 и 2.51 кг)
  • Видеокарта показывает в среднем на 39-53% больше FPS в играх
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • На 100% выше максимальная яркость экрана – 1000 vs 500 нит
  • Имеет на 91% более четкий дисплей – 254 против 133 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
XPS 17 9700
vs
MacBook Pro 16 (2021)

Корпус

Вес 2.51 кг 2.1 кг
Размеры 375 x 248 x 20 мм 355.7 x 248.1 x 16.8 мм
Площадь 930 см2 882 см2
Соотношение экрана к корпусу ~90.1% ~86.2%
Боковые рамки 4.4 мм 3.4 мм
Цвета Серебристый Серебристый, Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 150° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Да -
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 49 дБ -

Дисплей

Диагональ 17 дюймов 16.2 дюймов
Тип матрицы IPS LCD Mini LED
Частота обновления 60 Гц 120 Гц
Плотность пикселей 133 точек на дюйм 254 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 3456 x 2234 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность 1686:1 -
Цветовой охват sRGB 100% -
Охват Adobe RGB 90.4% -
Охват DCI-P3 94% -
Время отклика 41 мс -
Максимальная яркость
XPS 17 9700
500 нит
MacBook Pro 16 (2021) +100%
1000 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.4 В -
Время полной зарядки 2:00 ч. -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева, Справа
Мощность зарядки 0 Вт 140 Вт
Вес зарядного устройства 447 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.5 ГГц 2.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 3.2 ГГц
Ядер 4 10
Потоков 8 10
L3-кэш 8 МБ -
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Apple M1 Pro GPU (16-core)
Техпроцесс 14 нм 5 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 50 Вт 30 Вт
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 12 нм 5 нм
Частота GPU 1350 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 1485 МГц 1278 МГц
FLOPS 3.041 терафлопс 5.2 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 LPDDR5
Ширина шины 128 бит 256 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с 0 Гбит/с
Шейдерных блоков 1024 2048
Поддержка DirectX 12 -
Производительность GPU
XPS 17 9700
3.041 терафлопс
MacBook Pro 16 (2021) +71%
5.2 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 4x4 ГБ
Частота 2933 МГц -
Тип DDR4 LPDDR5
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) Custom
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC711-CG -
Формат звука 2.2 4.2
Мощность динамиков 2x2.5W -
Dolby Atmos - Да
Макс. громкость 82.2 дБ -
Микрофонов 2 -

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080
Порты
USB-A Нет Нет
USB Type-C 4x USB 3.2 3x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 3 Thunderbolt 4
HDMI Нет 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.3 мм -
Тачпад
Размер 15.0 x 8.9 см -
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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