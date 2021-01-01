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Dell XPS 17 9700 против Asus ROG Zephyrus M16

64 из 100
Dell XPS 17 9700
VS
74 из 100
Asus ROG Zephyrus M16
Dell XPS 17 9700
Asus ROG Zephyrus M16
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Экран 2560 x 1600
Процессор Intel Core i9 11900H
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell XPS 17 9700 и Asus ROG Zephyrus M16 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell XPS 17 9700
  • Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 7 Вт*ч большей батареей (97 и 90 Вт*ч)
Причины выбрать Asus ROG Zephyrus M16
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Выше частота обновление экрана: 165 против 60 Гц
  • Существенно легче – весит на 610 граммов меньше (1.9 и 2.51 кг)
  • На 149% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 5274 vs 2115 баллов
  • Видеокарта показывает в среднем на 41-56% больше FPS в играх
  • Имеет на 42% более четкий дисплей – 189 против 133 точек на дюйм (PPI)
  • Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (863 и 930 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
XPS 17 9700
vs
ROG Zephyrus M16

Корпус

Вес 2.51 кг 1.9 кг
Ширина 375 мм 355 мм
Высота 248 мм 243 мм
Толщина 20 мм 19.9 мм
Площадь 930 см2 863 см2
Соотношение экрана к корпусу ~90.1% ~86%
Боковые рамки 4.4 мм 5.2 мм
Цвета Серебристый Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 150° -
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Да Нет
Количество куллеров 2 -
Уровень шума 49 дБ -

Дисплей

Диагональ 17 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 165 Гц
Плотность пикселей 133 точек на дюйм 189 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1686:1 -
Цветовой охват sRGB 100% -
Охват Adobe RGB 90.4% -
Охват DCI-P3 94% 100%
Время отклика 41 мс 3 мс
Максимальная яркость
XPS 17 9700
500 нит
ROG Zephyrus M16
н/д

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.4 В -
Время полной зарядки 2:00 ч. -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева
Мощность зарядки 0 Вт 140 / 280 Вт
Вес зарядного устройства 447 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.5 ГГц 2.1-2.5 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4.9 ГГц
Ядер 4 8
Потоков 8 16
L3-кэш 8 МБ 24 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics 750
Техпроцесс 14 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
XPS 17 9700
4434
ROG Zephyrus M16 +45%
6444
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
XPS 17 9700
2115
ROG Zephyrus M16 +149%
5274

Видеокарта

Модель GPU
TGP 50 Вт 60-75 Вт
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 12 нм 8 нм
Частота GPU 1350 МГц 735-1463 МГц
Boost частота GPU 1485 МГц 1035-1695 МГц
FLOPS 3.041 терафлопс 5.299 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 128 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерных блоков 1024 2560
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
XPS 17 9700
3.041 терафлопс
ROG Zephyrus M16 +74%
5.299 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ
Частота 2933 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 48 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x1024 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 -
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC711-CG -
Формат звука 2.2 2.2
Мощность динамиков 2x2.5W 4x2W
Dolby Atmos - Да
Макс. громкость 82.2 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 4x USB 3.2 1x USB 3.2
USB-A Нет 2x USB 3.2
HDMI Нет 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.3 мм -
Тачпад
Размер 15.0 x 8.9 см -
Поверхность Стекло Пластик
Windows Precision Да Да

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