Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 3840 x 2400 2560 x 1600 Батарея - 97 Вт*ч 56 Вт*ч 90 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 10300H Intel Core i7 10750H Intel Core i7 10875H Intel Core i9 10885H Intel Core i9 12900H Графика - GeForce GTX 1650 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 2060 Max-Q 6GB - GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB 64GB - 8GB 16GB 32GB 40GB 48GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell XPS 17 9700 Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана

Комплектуется на 7 Вт*ч большей батареей (97 и 90 Вт*ч)

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD Причины выбрать Asus ROG Zephyrus M16 GU603 (2022) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Выше частота обновление экрана: 165 против 60 Гц

На 291% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 19355 vs 4952 баллов

Видеокарта показывает в среднем на 102-140% больше FPS в играх

Существенно легче – весит на 610 граммов меньше (1.9 и 2.51 кг)

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Имеет на 42% более четкий дисплей – 189 против 133 точек на дюйм (PPI)

Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (863 и 930 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.51 кг 1.9 кг Размеры 375 x 248 x 20 мм 355 x 243 x 19.9 мм Площадь 930 см2 863 см2 Соотношение экрана к корпусу ~90.1% ~86% Боковые рамки 4.4 мм 5.2 мм Цвета Серебристый Черный Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 150° 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Да - Количество куллеров 2 2 Уровень шума 49 дБ -

Дисплей 1920 x 1200 3840 x 2400 2560 x 1600 Диагональ 17 дюймов 16 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 165 Гц Плотность пикселей 133 точек на дюйм 189 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1686:1 - Цветовой охват sRGB 100% - Охват Adobe RGB 90.4% - Охват DCI-P3 94% 100% Время отклика 41 мс 3 мс Максимальная яркость XPS 17 9700 500 нит ROG Zephyrus M16 GU603 (2022) н/д

Батарея Ёмкость 97 Вт*ч 56 Вт*ч 90 Вт*ч Напряжение 11.4 В - Время полной зарядки 2:00 ч. - Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева Мощность зарядки 90 / 130 Вт 100 / 240 Вт Вес зарядного устройства 447 граммов -

Видеокарта Модель GPU GeForce GTX 1650 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 2060 Max-Q 6GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB TGP 50 Вт 100 Вт Nvidia Optimus - MUX Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 12 нм 8 нм Частота GPU 1350 МГц 1463 МГц Boost частота GPU 1485 МГц 1695 МГц FLOPS 3.041 терафлопс 8.7 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 128 бит Скорость памяти ~12 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерные блоки 1024 2560 Блоки текстурирования (TMUs) 64 80 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 48 Производительность GPU XPS 17 9700 3.041 терафлопс ROG Zephyrus M16 GU603 (2022) +186% 8.7 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 64GB 8GB 16GB 32GB 40GB 48GB Планки 2x4 ГБ - Частота 2933 МГц 4800 МГц Тип DDR4 DDR5 Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x1024 ГБ Возможность замены Да - Всего слотов 2 - NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC711-CG - Формат звука 2.2 2.2 Мощность динамиков 2x2W 4x2W Dolby Atmos Нет Да Макс. громкость 82.2 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A Нет 2x USB 3.2 USB Type-C 4x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 3 Thunderbolt 4 HDMI Нет 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.3 мм 1.7 мм Тачпад Размер 15.0 x 8.9 см - Поверхность Стекло - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.