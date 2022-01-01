Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 3840 x 2400 1920 x 1080 Батарея - 97 Вт*ч 56 Вт*ч - 56 Вт*ч 90 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 10300H Intel Core i7 10750H Intel Core i7 10875H Intel Core i9 10885H AMD Ryzen 7 6800H Графика - GeForce GTX 1650 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 2060 Max-Q 6GB - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB 64GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell XPS 17 9700 Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Комплектуется на 41 Вт*ч большей батареей (97 и 56 Вт*ч)

Более тонкие рамки – на 14% выше полезная площадь экрана

Компактнее – имеет на 11% меньшую площадь корпуса (930 и 1040 см2) Причины выбрать Asus TUF Gaming A17 (2022) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц

На 174% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 13560 vs 4952 баллов

Видеокарта показывает в среднем на 74-101% больше FPS в играх

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.51 кг 2.6 кг Размеры 375 x 248 x 20 мм 394 x 264 x 22.9-25.4 мм Площадь 930 см2 1040 см2 Соотношение экрана к корпусу ~90.1% ~79.3% Боковые рамки 4.4 мм 5.5 мм Цвета Серебристый Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 150° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Да - Количество куллеров 2 2 Уровень шума 49 дБ 47.9 дБ

Дисплей 1920 x 1200 3840 x 2400 1920 x 1080 Диагональ 17 дюймов 17.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 144 Гц Плотность пикселей 133 точек на дюйм 127 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision - Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1686:1 - Цветовой охват sRGB 100% 62.5% Охват Adobe RGB 90.4% 47.3% Охват DCI-P3 94% - Время отклика 41 мс - Максимальная яркость XPS 17 9700 500 нит TUF Gaming A17 (2022) н/д

Батарея Ёмкость 97 Вт*ч 56 Вт*ч 56 Вт*ч 90 Вт*ч Напряжение 11.4 В - Время полной зарядки 2:00 ч. - Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева Мощность зарядки 90 / 130 Вт 200 / 240 Вт Вес зарядного устройства 447 граммов -

Видеокарта Модель GPU GeForce GTX 1650 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 2060 Max-Q 6GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB TGP 50 Вт 95 Вт Nvidia Optimus - MUX Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 12 нм 8 нм Частота GPU 1350 МГц 1530 МГц Boost частота GPU 1485 МГц 1740 МГц FLOPS 3.041 терафлопс 7.12 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 128 бит Скорость памяти ~12 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерные блоки 1024 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 64 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 40 Производительность GPU XPS 17 9700 3.041 терафлопс TUF Gaming A17 (2022) +134% 7.12 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 64GB 8GB 16GB 32GB Планки 2x4 ГБ - Частота 2933 МГц 4800 МГц Тип DDR4 DDR5 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC711-CG - Формат звука 2.2 2.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Нет Да Макс. громкость 82.2 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да - Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A Нет 2x USB 3.2 USB Type-C 4x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 3 Нет HDMI Нет 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.3 мм 1.7 мм Тачпад Размер 15.0 x 8.9 см - Поверхность Стекло - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.