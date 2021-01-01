Главная > Сравнение ноутбуков > XPS 17 9700 или ZenBook Pro Duo 15 OLED UX582 – что лучше выбрать?

Dell XPS 17 9700 против ASUS ZenBook Pro Duo 15 OLED UX582

Dell XPS 17 9700
VS
ASUS ZenBook Pro Duo 15 OLED UX582
Dell XPS 17 9700
ASUS ZenBook Pro Duo 15 OLED UX582
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 3840 x 2160
Процессор Intel Core i9 10980HK
Графика GeForce RTX 3070 Mobile
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell XPS 17 9700 и ASUS ZenBook Pro Duo 15 OLED UX582 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell XPS 17 9700
  • Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 20% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 5 Вт*ч большей батареей (97 и 92 Вт*ч)
  • На 14% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 440 нит
Причины выбрать ASUS ZenBook Pro Duo 15 OLED UX582
  • Видеокарта показывает в среднем на 234-319% больше FPS в играх
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Немного легче – весит на 170 граммов меньше (2.34 и 2.51 кг)
  • На 74% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 3693 vs 2118 баллов
  • Имеет на 112% более четкий дисплей – 282 против 133 точек на дюйм (PPI)
  • Сенсорный экран

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
XPS 17 9700
vs
ZenBook Pro Duo 15 OLED UX582

Корпус

Вес 2.51 кг 2.34 кг
Ширина 375 мм 359.8 мм
Высота 248 мм 249.2 мм
Толщина 20 мм 24.5 мм
Площадь 930 см2 897 см2
Соотношение экрана к корпусу ~90.1% ~74.8%
Боковые рамки 4.4 мм 7.2 мм
Цвета Серебристый Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 150° -
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Да Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 49 дБ -

Дисплей

Диагональ 17 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD OLED
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 133 точек на дюйм 282 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 3840 x 2160 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10
Сенсорный ввод Нет Да
Покрытие Матовый Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 1686:1 -
Цветовой охват sRGB 100% -
Охват Adobe RGB 90.4% -
Охват DCI-P3 94% 97%
Время отклика 41 мс -
Максимальная яркость
XPS 17 9700 +14%
500 нит
ZenBook Pro Duo 15 OLED UX582
440 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.4 В -
Время полной зарядки 2:00 ч. -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева
Мощность зарядки 0 Вт 240 Вт
Вес зарядного устройства 447 граммов -

Звук

Аудиочип Realtek ALC711-CG -
Формат звука 2.2 2.0
Макс. громкость 82.2 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 4x USB 3.2 2x USB 3.2
USB-A Нет 1x USB 3.2
HDMI Нет 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.3 мм 1.4 мм
Тачпад
Размер 15.0 x 8.9 см -
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.5 ГГц 2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 5.3 ГГц
Ядер 4 8
Потоков 8 16
L3-кэш 8 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics 630
Техпроцесс 14 нм 14 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 12 нм 8 нм
Частота GPU 1350 МГц 780-1215 МГц
Boost частота GPU 1485 МГц 1290-1620 МГц
FLOPS 3.041 терафлопс 15.97 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 8 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 256 бит
Частота памяти 1500 МГц (Effective - 12000 МГц) 1500-1750 МГц (Effective - 12000-14000 МГц)
Шейдерных блоков 1024 5120
Поддержка DirectX 12 12
Макс. разрешение - 3840x2160 - 60 Гц

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ
Частота 2933 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. XPS 17 9700 и MacBook Pro 16 (2019)
2. XPS 17 9700 и Blade Pro 17 (2021)
3. ZenBook Pro Duo 15 OLED UX582 и XPS 15 9500
4. ZenBook Pro Duo 15 OLED UX582 и ROG Zephyrus G15 GA503
5. ZenBook Pro Duo 15 OLED UX582 и ZenBook Flip 15 OLED UX564
6. ZenBook Pro Duo 15 OLED UX582 и Blade 15 Base Edition (2021)
7. ZenBook Pro Duo 15 OLED UX582 и ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между ASUS ZenBook Pro Duo 15 OLED UX582 и Dell XPS 17 9700 – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях