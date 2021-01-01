XPS 17 9700 или Precision 7560 – что лучше выбрать?

Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 3840 x 2400 - 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 3840 x 2160 Батарея 97 Вт*ч - 68 Вт*ч 95 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 10300H Intel Core i7 10750H Intel Core i7 10875H Intel Core i9 10885H - Intel Core i5 11500H Intel Core i7 11600H Intel Core i7 11800H Intel Core i7 11850H Intel Core i9 11950H Графика - GeForce GTX 1650 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 2060 Max-Q 6GB Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU) Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB 64GB - 8GB 16GB 32GB 64GB 128GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell XPS 17 9700 Видеокарта показывает в среднем на 171-233% больше FPS в играх

Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Более тонкие рамки – на 17% выше полезная площадь экрана

Комплектуется на 29 Вт*ч большей батареей (97 и 68 Вт*ч) Причины выбрать Dell Precision 7560 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

На 105% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10155 vs 4952 баллов

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.51 кг 2.49 кг Размеры 375 x 248 x 20 мм 360 x 242 x 25-27.3 мм Площадь 930 см2 871 см2 Соотношение экрана к корпусу ~90.1% ~77% Боковые рамки 4.4 мм 7.3 мм Цвета Серебристый Серебристый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 150° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Да Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума 49 дБ -

Дисплей 1920 x 1200 3840 x 2400 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 3840 x 2160 Диагональ 17 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD TFT VA Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 133 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10 Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1686:1 600:1 Цветовой охват sRGB 100% - Охват Adobe RGB 90.4% - Охват DCI-P3 94% 100% Время отклика 41 мс 35 мс Максимальная яркость XPS 17 9700 500 нит Precision 7560 500 нит

Батарея Ёмкость 97 Вт*ч 68 Вт*ч 95 Вт*ч Напряжение 11.4 В 11.4 В Время полной зарядки 2:00 ч. - Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Сзади Мощность зарядки 0 Вт 180 Вт Вес зарядного устройства 447 граммов -

Процессор Модель CPU Intel Core i5 10300H Intel Core i7 10750H Intel Core i7 10875H Intel Core i9 10885H Intel Core i5 11500H Intel Core i7 11600H Intel Core i7 11800H Intel Core i7 11850H Intel Core i9 11950H Базовая частота 2.5 ГГц 2.4-2.9 ГГц Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4.6 ГГц Ядер 4 6 Потоков 8 12 L3-кэш 8 МБ 12 МБ Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU) Техпроцесс 14 нм 10 нм Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) XPS 17 9700 1146 Precision 7560 +40% 1602 Geekbench 5 (многоядерный) XPS 17 9700 4064 Precision 7560 +75% 7102 Cinebench R23 (одноядерный) XPS 17 9700 1153 Precision 7560 +37% 1577 Cinebench R23 (многоядерный) XPS 17 9700 4952 Precision 7560 +105% 10155

Видеокарта Модель GPU GeForce GTX 1650 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 2060 Max-Q 6GB Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU) TGP 50 Вт 15 Вт Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 12 нм 10 нм Частота GPU 1350 МГц 350 МГц Boost частота GPU 1485 МГц 1450 МГц FLOPS 3.041 терафлопс 0.742 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 DDR4 Ширина шины 128 бит - Скорость памяти ~12 Гбит/с 3.2 Гбит/с Шейдерных блоков 1024 256 Поддержка DirectX 12 12 Производительность GPU XPS 17 9700 +310% 3.041 терафлопс Precision 7560 0.742 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 64GB 8GB 16GB 32GB 64GB 128GB Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ Частота 2933 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 4 Макс. количество памяти 64 ГБ 128 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 3 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC711-CG Realtek ALC3204 Формат звука 2.2 2.0 Мощность динамиков 2x2.5W 2x2W Dolby Atmos - Нет Макс. громкость 82.2 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A Нет 2x USB 3.2 USB Type-C 4x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 3 Thunderbolt 4 HDMI Нет 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет 1x v1.4 VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.3 мм 1.65 мм Тачпад Размер 15.0 x 8.9 см 10.5 x 6.5 см Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.