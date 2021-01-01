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Dell XPS 17 9700 против XPS 13 9310

Dell XPS 17 9700
VS
Dell XPS 13 9310
Dell XPS 17 9700
Dell XPS 13 9310
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Процессор
Графика -
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell XPS 17 9700 и XPS 13 9310 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell XPS 17 9700
  • Видеокарта показывает в среднем на 144-197% больше FPS в играх
  • Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • Комплектуется на 45 Вт*ч большей батареей (97 и 52 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
Причины выбрать Dell XPS 13 9310
  • Существенно легче – весит на 1310 граммов меньше (1.2 и 2.51 кг)
  • Значительно компактнее – имеет на 37% меньшую площадь корпуса (589 и 930 см2)
  • Имеет на 27% более четкий дисплей – 169 против 133 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
XPS 17 9700
vs
XPS 13 9310

Корпус

Вес 2.51 кг 1.2 кг
Ширина 375 мм 296 мм
Высота 248 мм 199 мм
Толщина 20 мм 15 мм
Площадь 930 см2 589 см2
Соотношение экрана к корпусу ~90.1% ~88.4%
Боковые рамки 4.4 мм 3.7 мм
Цвета Серебристый Белый, Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 150° -
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Да Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 49 дБ 36.6 дБ

Дисплей

Диагональ 17 дюймов 13.4 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 133 точек на дюйм 169 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность 1686:1 1200:1
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Охват Adobe RGB 90.4% -
Охват DCI-P3 94% -
Время отклика 41 мс -
Максимальная яркость
XPS 17 9700
500 нит
XPS 13 9310
500 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.4 В 7.6 В
Время полной зарядки 2:00 ч. 3:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева, Справа

Звук

Аудиочип Realtek ALC711-CG Realtek ALC3281-CG
Формат звука 2.2 2.0
Мощность динамиков - 2x2.5W
Dolby Atmos - Нет
Макс. громкость 82.2 дБ 84.6 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 4x USB 3.2 2x USB 3.1
USB-A Нет Нет
HDMI Нет Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.3 мм 1 мм
Тачпад
Размер 15.0 x 8.9 см 11.2 x 6.4 см
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.5 ГГц 1.7-3.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4.1 ГГц
Ядер 4 2
Потоков 8 4
L3-кэш 8 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel Iris Xe Graphics G4
Техпроцесс 14 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
XPS 17 9700
1133
XPS 13 9310 +11%
1252
Geekbench 5 (многоядерный)
XPS 17 9700 +62%
4030
XPS 13 9310
2489
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 12 нм 10 нм
Частота GPU 1350 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1485 МГц 1100 МГц
FLOPS 3.041 терафлопс 0.84 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ -
Тип памяти GDDR6 System Shared
Ширина шины 128 бит -
Частота памяти 1500 МГц (Effective - 12000 МГц) -
Шейдерных блоков 1024 384
Поддержка DirectX 12 12

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 2933 МГц 4267 МГц
Тип DDR4 LPDDR4X
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

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Отзывы

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