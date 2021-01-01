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Dell XPS 17 9700 против XPS 15 9500

Dell XPS 17 9700
VS
Dell XPS 15 9500
Dell XPS 17 9700
Dell XPS 15 9500
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Батарея 97 Вт*ч
Процессор
Графика GeForce GTX 1650 Ti 4GB
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell XPS 17 9700 и XPS 15 9500 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell XPS 17 9700
  • Комплектуется на 41 Вт*ч большей батареей (97 и 56 Вт*ч)
  • Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 3-х у конкурента)
Причины выбрать Dell XPS 15 9500
  • Существенно легче – весит на 680 граммов меньше (1.83 и 2.51 кг)
  • Значительно компактнее – имеет на 15% меньшую площадь корпуса (791 и 930 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
XPS 17 9700
vs
XPS 15 9500

Корпус

Вес 2.51 кг 1.83 кг
Ширина 375 мм 344 мм
Высота 248 мм 230 мм
Толщина 20 мм 18 мм
Площадь 930 см2 791 см2
Соотношение экрана к корпусу ~90.1% ~89.2%
Боковые рамки 4.4 мм 4 мм
Цвета Серебристый Серебристый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 150° 140°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Да Нет
Количество куллеров 2 2
Скорость куллера - 5000 об/мин
Уровень шума 49 дБ 46 дБ

Дисплей

Диагональ 17 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 133 точек на дюйм 145 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1686:1 1650:1
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Охват Adobe RGB 90.4% 89.5%
Охват DCI-P3 94% 94%
Время отклика 41 мс 43 мс
Максимальная яркость
XPS 17 9700
500 нит
XPS 15 9500
500 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.4 В -
Время полной зарядки 2:00 ч. 3:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева, Справа

Звук

Аудиочип Realtek ALC711-CG Realtek ALC3281-CG
Формат звука 2.2 2.0
Мощность динамиков - 2x5W
Макс. громкость 82.2 дБ 84.2 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 4x USB 3.2 3x USB 3.1
USB-A Нет Нет
HDMI Нет Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.3 мм 1.3 мм
Тачпад
Размер 15.0 x 8.9 см 15.0 x 9.0 см
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.5 ГГц 2.5 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 4 4
Потоков 8 8
L3-кэш 8 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics 630
Техпроцесс 14 нм 14 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 12 нм 12 нм
Частота GPU 1350 МГц 1350 МГц
Boost частота GPU 1485 МГц 1485 МГц
FLOPS 3.041 терафлопс 3.041 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 128 бит
Частота памяти 1500 МГц (Effective - 12000 МГц) 1500 МГц (Effective - 12000 МГц)
Шейдерных блоков 1024 1024
Поддержка DirectX 12 12

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 2933 МГц 2933 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
NVMe Да Да

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2 (66.7%)
1 (33.3%)
Всего проголосовало: 3

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