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Dell XPS 17 9700 против XPS 15 9510 (2021)

63 из 100
Dell XPS 17 9700
VS
65 из 100
Dell XPS 15 9510 (2021)
Dell XPS 17 9700
Dell XPS 15 9510 (2021)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Батарея 97 Вт*ч
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell XPS 17 9700 и XPS 15 9510 (2021) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell XPS 17 9700
  • Комплектуется на 41 Вт*ч большей батареей (97 и 56 Вт*ч)
  • Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 3-х у конкурента)
Причины выбрать Dell XPS 15 9510 (2021)
  • Существенно легче – весит на 700 граммов меньше (1.81 и 2.51 кг)
  • На 80% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 3805 vs 2115 баллов
  • Видеокарта показывает в среднем на 23-32% больше FPS в играх
  • Значительно компактнее – имеет на 15% меньшую площадь корпуса (793 и 930 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
XPS 17 9700
vs
XPS 15 9510 (2021)

Корпус

Вес 2.51 кг 1.81 кг
Ширина 375 мм 344.7 мм
Высота 248 мм 230 мм
Толщина 20 мм 18 мм
Площадь 930 см2 793 см2
Соотношение экрана к корпусу ~90.1% ~89%
Боковые рамки 4.4 мм 4.3 мм
Цвета Серебристый Черный, Серебристый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 150° -
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Да Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 49 дБ -

Дисплей

Диагональ 17 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 133 точек на дюйм 145 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1686:1 -
Цветовой охват sRGB 100% -
Охват Adobe RGB 90.4% -
Охват DCI-P3 94% -
Время отклика 41 мс -
Максимальная яркость
XPS 17 9700
500 нит
XPS 15 9510 (2021)
500 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.4 В -
Время полной зарядки 2:00 ч. -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) -
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева, Справа
Мощность зарядки 0 Вт 90 Вт
Вес зарядного устройства 447 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.5 ГГц 2.2-2.7 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 4 6
Потоков 8 12
L3-кэш 8 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics 750
Техпроцесс 14 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 50 Вт 45 Вт
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 12 нм 8 нм
Частота GPU 1350 МГц 712-1530 МГц
Boost частота GPU 1485 МГц 1057-1740 МГц
FLOPS 3.041 терафлопс 4.329 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 128 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерных блоков 1024 2048
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
XPS 17 9700
3.041 терафлопс
XPS 15 9510 (2021) +42%
4.329 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 2933 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 -
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC711-CG -
Формат звука 2.2 2.2
Мощность динамиков 2x2.5W 2x2.5W
Макс. громкость 82.2 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 4x USB 3.2 3x USB 4.0
USB-A Нет Нет
HDMI Нет Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.3 мм -
Тачпад
Размер 15.0 x 8.9 см -
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Да

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