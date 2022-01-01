Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 3840 x 2400 - 1920 x 1200 3456 x 2160 3840 x 2400 Батарея - 97 Вт*ч 56 Вт*ч - 56 Вт*ч 86 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 10300H Intel Core i7 10750H Intel Core i7 10875H Intel Core i9 10885H - Intel Core i5 12500H Intel Core i7 12700H Intel Core i9 12900HK Графика - GeForce GTX 1650 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 2060 Max-Q 6GB - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB 64GB - 8GB 16GB 32GB 64GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell XPS 17 9700 Комплектуется на 41 Вт*ч большей батареей (97 и 56 Вт*ч)

Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 3-х у конкурента) Причины выбрать Dell XPS 15 9520 (2022) На 198% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14751 vs 4952 баллов

Существенно легче – весит на 670 граммов меньше (1.84 и 2.51 кг)

Видеокарта показывает в среднем на 36-49% больше FPS в играх

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Значительно компактнее – имеет на 15% меньшую площадь корпуса (792 и 930 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.51 кг 1.84 кг Размеры 375 x 248 x 20 мм 344.4 x 230.1 x 18.5 мм Площадь 930 см2 792 см2 Соотношение экрана к корпусу ~90.1% ~89% Боковые рамки 4.4 мм 4.2 мм Цвета Серебристый Черный, Серебристый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 150° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Да - Количество куллеров 2 2 Уровень шума 49 дБ -

Дисплей 1920 x 1200 3840 x 2400 1920 x 1200 3456 x 2160 3840 x 2400 Диагональ 17 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 133 точек на дюйм 145 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision - Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1686:1 1650:1 Цветовой охват sRGB 100% 100% Охват Adobe RGB 90.4% - Охват DCI-P3 94% - Время отклика 41 мс 35 мс Максимальная яркость XPS 17 9700 500 нит XPS 15 9520 (2022) 500 нит

Батарея Ёмкость 97 Вт*ч 56 Вт*ч 56 Вт*ч 86 Вт*ч Напряжение 11.4 В 11.4 В Время полной зарядки 2:00 ч. - Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева, Справа Мощность зарядки 90 / 130 Вт 90 / 130 Вт Вес зарядного устройства 447 граммов -

Видеокарта Модель GPU GeForce GTX 1650 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 2060 Max-Q 6GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB TGP 50 Вт 40 Вт Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 12 нм 8 нм Частота GPU 1350 МГц 938 МГц Boost частота GPU 1485 МГц 1223 МГц FLOPS 3.041 терафлопс 5.01 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 128 бит Скорость памяти ~12 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерные блоки 1024 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 64 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 40 Производительность GPU XPS 17 9700 3.041 терафлопс XPS 15 9520 (2022) +65% 5.01 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 64GB 8GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ Частота 2933 МГц 4800 МГц Тип DDR4 DDR5 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC711-CG Realtek ALC3281 Формат звука 2.2 2.2 Мощность динамиков 2x2W 4x2W Dolby Atmos Нет - Макс. громкость 82.2 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A Нет Нет USB Type-C 4x USB 3.2 3x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 3 Thunderbolt 4 HDMI Нет Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.3 мм - Тачпад Размер 15.0 x 8.9 см - Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.