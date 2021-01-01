XPS 17 9710 (2021) или Aspire 5 (A517-52) – что лучше выбрать?

Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 3840 x 2400 1920 x 1080 Процессор - Intel Core i5 11400H Intel Core i7 11800H Intel Core i9 11900H Intel Core i9 11980HK - Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 Графика - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB - GeForce MX350 GeForce MX450 Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB 64GB - 8GB 16GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB 512GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell XPS 17 9710 (2021) Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

На 270% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9759 vs 2636 баллов

Видеокарта показывает в среднем на 125-170% больше FPS в играх

Существенно легче – весит на 390 граммов меньше (2.21 и 2.6 кг)

Комплектуется на 46.8 Вт*ч большей батареей (97 и 50.2 Вт*ч)

Более тонкие рамки – на 17% выше полезная площадь экрана

На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит

Значительно компактнее – имеет на 13% меньшую площадь корпуса (929 и 1064 см2) Причины выбрать Acer Aspire 5 (A517-52) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.21 кг 2.6 кг Размеры 374.4 x 248 x 19 мм 403.5 x 263.7 x 19.9 мм Площадь 929 см2 1064 см2 Соотношение экрана к корпусу ~90.3% ~77.5% Боковые рамки 4.1 мм 10.3 мм Цвета Черный, Серебристый Серебристый Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Да Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума 49 дБ 45 дБ

Дисплей 1920 x 1200 3840 x 2400 1920 x 1080 Диагональ 17 дюймов 17.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 133 точек на дюйм 127 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность - 892:1 Цветовой охват sRGB - 59% Охват Adobe RGB - 38% Время отклика - 11 мс Максимальная яркость XPS 17 9710 (2021) +67% 500 нит Aspire 5 (A517-52) 300 нит

Батарея Ёмкость 97 Вт*ч 50.2 Вт*ч Время полной зарядки 2:00 ч. - Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да - Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева Мощность зарядки 130 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства 508 граммов 307 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce MX350 GeForce MX450 TGP 60 Вт - Nvidia Optimus Да - Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 14 нм Частота GPU 1237 МГц 1354 МГц Boost частота GPU 1500 МГц 1468 МГц FLOPS 6.14 терафлопс 1.879 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 2 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR5 Ширина шины 128 бит 64 бит Скорость памяти 12 Гбит/с ~7 Гбит/с Шейдерных блоков 2048 640 Поддержка DirectX 12 12 Производительность GPU XPS 17 9710 (2021) +227% 6.14 терафлопс Aspire 5 (A517-52) 1.879 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 64GB 8GB 16GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 - Макс. количество памяти 64 ГБ 16 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 512GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC711-CG Intel Tiger Lake-U/Y PCH-LP Формат звука 2.2 2.0 Мощность динамиков 2x2.5W, 2x1.5W - Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость 78.3 дБ 67.5 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A Нет 3x USB 3.2 USB Type-C 4x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI Нет 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер - 10.5 x 8.0 см Поверхность Стекло Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.