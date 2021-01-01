Главная > Сравнение ноутбуков > XPS 17 9710 (2021) или Nitro 5 (AN517-41) – что лучше выбрать?

Dell XPS 17 9710 (2021) против Acer Nitro 5 (AN517-41)

66 из 100
Dell XPS 17 9710 (2021)
VS
71 из 100
Acer Nitro 5 (AN517-41)
Dell XPS 17 9710 (2021)
Acer Nitro 5 (AN517-41)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель 512GB

Обзор

Оценка основных функций Dell XPS 17 9710 (2021) и Acer Nitro 5 (AN517-41) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell XPS 17 9710 (2021)
  • Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Существенно легче – весит на 490 граммов меньше (2.21 и 2.7 кг)
  • Более тонкие рамки – на 10% выше полезная площадь экрана
  • Компактнее – имеет на 8% меньшую площадь корпуса (929 и 1005 см2)
Причины выбрать Acer Nitro 5 (AN517-41)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 90-122% больше FPS в играх

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
XPS 17 9710 (2021)
vs
Nitro 5 (AN517-41)

Корпус

Вес 2.21 кг 2.7 кг
Ширина 374.4 мм 403.5 мм
Высота 248 мм 249 мм
Толщина 19 мм 24.9 мм
Площадь 929 см2 1005 см2
Соотношение экрана к корпусу ~90.3% ~82.1%
Боковые рамки 4.1 мм 10.3 мм
Цвета Черный, Серебристый Черный
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Да Нет
Количество куллеров 2 2

Дисплей

Диагональ 17 дюймов 17.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 133 точек на дюйм 127 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Нет
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева
Мощность зарядки 0 Вт 180 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.2-2.7 ГГц 3.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 6 6
Потоков 12 12
L3-кэш 12 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750 Radeon RX Vega 7
Техпроцесс 10 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 60 Вт 85 Вт
Nvidia Optimus - Да
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 712-1530 МГц 1035 МГц
Boost частота GPU 1057-1740 МГц 1485 МГц
FLOPS 4.329 терафлопс 11.4 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 192 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с 14 Гбит/с
Шейдерных блоков 2048 3840
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
XPS 17 9710 (2021)
4.329 терафлопс
Nitro 5 (AN517-41) +163%
11.4 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 -
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.2 2.0
Мощность динамиков 2x2.5W -
Dolby Atmos - Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 4x USB 3.2 1x USB 3.2
USB-A Нет 3x USB 3.2
HDMI Нет 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Поверхность Стекло Пластик
Windows Precision Да Да

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. XPS 17 9700 и XPS 17 9710 (2021)
2. Alienware m17 R4 и XPS 17 9710 (2021)
3. Blade Pro 17 (2021) и XPS 17 9710 (2021)
4. Surface Laptop 4 15 и XPS 17 9710 (2021)
5. G15 5515 (Ryzen Edition) и XPS 17 9710 (2021)
6. Alienware m15 R5 и Nitro 5 (AN517-41)
7. TUF Gaming A15 FA506 и Nitro 5 (AN517-41)
8. G3 15 3500 и Nitro 5 (AN517-41)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Acer Nitro 5 (AN517-41) и Dell XPS 17 9710 (2021) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях