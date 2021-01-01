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Dell XPS 17 9710 (2021) против Acer Swift 5 Pro (SF514-55)

67 из 100
Dell XPS 17 9710 (2021)
VS
53 из 100
Acer Swift 5 Pro (SF514-55)
Dell XPS 17 9710 (2021)
Acer Swift 5 Pro (SF514-55)
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Экран 1920 x 1080
Процессор
Графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell XPS 17 9710 (2021) и Acer Swift 5 Pro (SF514-55) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell XPS 17 9710 (2021)
  • Видеокарта показывает в среднем на 184-251% больше FPS в играх
  • Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • На 95% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9759 vs 4998 баллов
  • Комплектуется на 41 Вт*ч большей батареей (97 и 56 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 10% выше полезная площадь экрана
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
  • На 22% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 410 нит
Причины выбрать Acer Swift 5 Pro (SF514-55)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Существенно легче – весит на 1210 граммов меньше (1 и 2.21 кг)
  • Сенсорный экран
  • Значительно компактнее – имеет на 29% меньшую площадь корпуса (659 и 929 см2)
  • Имеет на 18% более четкий дисплей – 157 против 133 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
XPS 17 9710 (2021)
vs
Swift 5 Pro (SF514-55)

Корпус

Вес 2.21 кг 1 кг
Размеры 374.4 x 248 x 19 мм 318.9 x 206.7 x 14.9 мм
Площадь 929 см2 659 см2
Соотношение экрана к корпусу ~90.3% ~81.9%
Боковые рамки 4.1 мм 4.5 мм
Цвета Черный, Серебристый Зеленый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 140°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Да Нет
Количество куллеров 2 1
Уровень шума 49 дБ 34 дБ

Дисплей

Диагональ 17 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 133 точек на дюйм 157 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет
Сенсорный ввод Нет Да
Покрытие Матовый Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность - 1550:1
Цветовой охват sRGB - 98%
Охват Adobe RGB - 68%
Охват DCI-P3 - 67%
Время отклика - 22 мс
Максимальная яркость
XPS 17 9710 (2021) +22%
500 нит
Swift 5 Pro (SF514-55)
410 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 2:00 ч. -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева
Мощность зарядки 130 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства 508 граммов 275 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.2-2.7 ГГц 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 6 4
Потоков 12 8
L3-кэш 12 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics for 11th Gen (16 EU) Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 60 Вт 15 Вт
Nvidia Optimus Да -
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 8 нм 10 нм
Частота GPU 1237 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1500 МГц 1100 МГц
FLOPS 6.14 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 LPDDR4X
Ширина шины 128 бит -
Скорость памяти 12 Гбит/с 3.73 Гбит/с
Шейдерных блоков 2048 640
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
XPS 17 9710 (2021) +335%
6.14 терафлопс
Swift 5 Pro (SF514-55)
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3733 МГц
Тип DDR4 LPDDR4X
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 1
Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC711-CG -
Формат звука 2.2 2.0
Мощность динамиков 2x2.5W, 2x1.5W -
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость 78.3 дБ 65 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A Нет 2x USB 3.2
USB Type-C 4x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI Нет 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Поверхность Стекло Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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