Dell XPS 17 9710 (2021) против ASUS ROG Zephyrus S15 (GX502)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Dell XPS 17 9710 (2021)
- Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- На 46% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 3901 vs 2666 баллов
- Более тонкие рамки – на 22% выше полезная площадь экрана
- Комплектуется на 21 Вт*ч большей батареей (97 и 76 Вт*ч)
- На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит
Причины выбрать ASUS ROG Zephyrus S15 (GX502)
- Выше частота обновление экрана: 300 против 60 Гц
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Немного легче – весит на 170 граммов меньше (2.04 и 2.21 кг)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|2.21 кг
|2.04 кг
|Ширина
|374.4 мм
|360 мм
|Высота
|248 мм
|252 мм
|Толщина
|19 мм
|18.9 мм
|Площадь
|929 см2
|907 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~90.3%
|~74%
|Боковые рамки
|4.1 мм
|7.3 мм
|Цвета
|Черный, Серебристый
|Черный
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Да
|Нет
|Количество куллеров
|2
|2
|Уровень шума
|-
|57 дБ
Дисплей
|Диагональ
|17 дюймов
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|300 Гц
|Плотность пикселей
|133 точек на дюйм
|141 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1200 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Контрастность
|-
|1179:1
|Цветовой охват sRGB
|-
|100%
|Охват Adobe RGB
|-
|75.3%
|Время отклика
|-
|3 мс
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева, Справа
|Слева
|Мощность зарядки
|0 Вт
|240 Вт
|Вес зарядного устройства
|-
|608 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.2-2.7 ГГц
|2.6 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.5 ГГц
|5 ГГц
|Ядер
|6
|6
|Потоков
|12
|12
|L3-кэш
|12 МБ
|12 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 750
|Intel UHD Graphics 630
|Техпроцесс
|10 нм
|14 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
XPS 17 9710 (2021) +24%
1451
Geekbench 5 (многоядерный)
5108
5495
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
XPS 17 9710 (2021) +46%
3901
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|60 Вт
|-
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|12 нм
|Частота GPU
|712-1530 МГц
|960 МГц
|Boost частота GPU
|1057-1740 МГц
|1200 МГц
|FLOPS
|4.329 терафлопс
|4.608 терафлопс
|Объем видеопамяти
|4 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|128 бит
|192 бит
|Скорость памяти
|~12 Гбит/с
|~11 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|2048
|1920
|Поддержка DirectX
|12
|12
Производительность GPU
4.329 терафлопс
4.608 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|1x16 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
|32 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|2x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.2
|2.2
|Мощность динамиков
|2x2.5W
|-
|Dolby Atmos
|-
|Да
|Макс. громкость
|-
|83 дБ
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5.1
|v5.1
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|-
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|-
|USB Type-C
|4x USB 3.2
|1x USB 3.2
|USB-A
|Нет
|3x USB 3.2
|HDMI
|Нет
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Да
|Кардридер
|Да
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Поверхность
|Стекло
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
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