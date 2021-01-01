Главная > Сравнение ноутбуков > XPS 17 9710 (2021) или ROG Zephyrus S17 (2021) – что лучше выбрать?

Dell XPS 17 9710 (2021) против Asus ROG Zephyrus S17 (2021)

67 из 100
Dell XPS 17 9710 (2021)
VS
79 из 100
Asus ROG Zephyrus S17 (2021)
Dell XPS 17 9710 (2021)
Asus ROG Zephyrus S17 (2021)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 3840 x 2160
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель 3072GB

Обзор

Оценка основных функций Dell XPS 17 9710 (2021) и Asus ROG Zephyrus S17 (2021) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell XPS 17 9710 (2021)
  • Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Существенно легче – весит на 390 граммов меньше (2.21 и 2.6 кг)
  • Более тонкие рамки – на 14% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 7 Вт*ч большей батареей (97 и 90 Вт*ч)
  • Компактнее – имеет на 11% меньшую площадь корпуса (929 и 1040 см2)
Причины выбрать Asus ROG Zephyrus S17 (2021)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 120-164% больше FPS в играх
  • На 29% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 5050 vs 3901 баллов
  • Имеет на 92% более четкий дисплей – 255 против 133 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
XPS 17 9710 (2021)
vs
ROG Zephyrus S17 (2021)

Корпус

Вес 2.21 кг 2.6 кг
Ширина 374.4 мм 394 мм
Высота 248 мм 264 мм
Толщина 19 мм 19.9 мм
Площадь 929 см2 1040 см2
Соотношение экрана к корпусу ~90.3% ~79.3%
Боковые рамки 4.1 мм 5.5 мм
Цвета Черный, Серебристый Черный
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Да Нет
Количество куллеров 2 2

Дисплей

Диагональ 17 дюймов 17.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 120 Гц
Плотность пикселей 133 точек на дюйм 255 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 3840 x 2160 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Охват DCI-P3 - 100%
Время отклика - 3 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева
Мощность зарядки 0 Вт 280 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.2-2.7 ГГц 1.9-2.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4.6 ГГц
Ядер 6 8
Потоков 12 16
L3-кэш 12 МБ 24 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750 Intel UHD Graphics 750
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 60 Вт 115-130 Вт
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 712-1530 МГц 1504 МГц
Boost частота GPU 1057-1740 МГц 1802 МГц
FLOPS 4.329 терафлопс 13.8 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 192 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с 14 Гбит/с
Шейдерных блоков 2048 3840
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
XPS 17 9710 (2021)
4.329 терафлопс
ROG Zephyrus S17 (2021) +219%
13.8 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 48 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 3x1024 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 3
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.2 2.0
Мощность динамиков 2x2.5W 2x1W
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 4x USB 3.2 1x USB 3.2
USB-A Нет 3x USB 3.2
HDMI Нет 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Механическая
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Поверхность Стекло Пластик
Windows Precision Да Да

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Dell XPS 17 9710 (2021) vs Apple MacBook Pro 16 (2019)
2. Dell XPS 17 9710 (2021) vs Dell XPS 15 9500
3. Dell XPS 17 9710 (2021) vs Apple MacBook Pro 13 (M1, 2020)
4. Dell XPS 17 9710 (2021) vs LG Gram 17 (2021)
5. Dell XPS 17 9710 (2021) vs HP 17
6. Asus ROG Zephyrus S17 (2021) vs Dell Alienware m17 R4
7. Asus ROG Zephyrus S17 (2021) vs ASUS ROG Strix Scar 17 G733
8. Asus ROG Zephyrus S17 (2021) vs Acer Nitro 5 (AN517-41)
9. Asus ROG Zephyrus S17 (2021) vs MSI Katana GF76
10. Asus ROG Zephyrus S17 (2021) vs MSI GE76 Raider

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Asus ROG Zephyrus S17 (2021) и Dell XPS 17 9710 (2021) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях