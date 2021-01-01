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Dell XPS 17 9710 (2021) против ASUS TUF Gaming F17 (2021)

69 из 100
Dell XPS 17 9710 (2021)
VS
58 из 100
ASUS TUF Gaming F17 (2021)
Dell XPS 17 9710 (2021)
ASUS TUF Gaming F17 (2021)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Батарея 97 Вт*ч
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell XPS 17 9710 (2021) и ASUS TUF Gaming F17 (2021) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell XPS 17 9710 (2021)
  • Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Существенно легче – весит на 390 граммов меньше (2.21 и 2.6 кг)
  • Комплектуется на 49 Вт*ч большей батареей (97 и 48 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 17% выше полезная площадь экрана
  • На 100% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 250 нит
  • Значительно компактнее – имеет на 13% меньшую площадь корпуса (929 и 1073 см2)
Причины выбрать ASUS TUF Gaming F17 (2021)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
XPS 17 9710 (2021)
vs
TUF Gaming F17 (2021)

Корпус

Вес 2.21 кг 2.6 кг
Ширина 374.4 мм 399 мм
Высота 248 мм 269 мм
Толщина 19 мм 2.48 мм
Площадь 929 см2 1073 см2
Соотношение экрана к корпусу ~90.3% ~76.9%
Боковые рамки 4.1 мм 8 мм
Цвета Черный, Серебристый Серий
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Да Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума - 49 дБ

Дисплей

Диагональ 17 дюймов 17.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 133 точек на дюйм 127 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB - 62.5%
Охват Adobe RGB - 47.3%
Максимальная яркость
XPS 17 9710 (2021) +100%
500 нит
TUF Gaming F17 (2021)
250 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева
Мощность зарядки 0 Вт 180 / 200 Вт
Вес зарядного устройства - 590 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.2-2.7 ГГц 2.1-2.6 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 6 6
Потоков 12 12
L3-кэш 12 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750 Intel UHD Graphics 750
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 60 Вт 75 Вт
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 712-1530 МГц 712-1530 МГц
Boost частота GPU 1057-1740 МГц 1057-1740 МГц
FLOPS 4.329 терафлопс 4.329 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 128 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерных блоков 2048 2048
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
XPS 17 9710 (2021)
4.329 терафлопс
TUF Gaming F17 (2021)
4.329 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.2 2.0
Мощность динамиков 2x2.5W 2x2W
Dolby Atmos - Нет
Макс. громкость - 79 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 4x USB 3.2 1x USB 4.0
USB-A Нет 3x USB 3.2
HDMI Нет 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.8 мм
Тачпад
Поверхность Стекло Пластик
Windows Precision Да Да

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