Dell XPS 17 9710 (2021) против ASUS ZenBook 13 OLED UM325
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Dell XPS 17 9710 (2021)
- Видеокарта показывает в среднем на 250-341% больше FPS в играх
- Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
- На 47% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9759 vs 6639 баллов
- Более тонкие рамки – на 14% выше полезная площадь экрана
- Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
- На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит
Причины выбрать ASUS ZenBook 13 OLED UM325
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Существенно легче – весит на 1070 граммов меньше (1.14 и 2.21 кг)
- Комплектуется на 11 Вт*ч большей батареей (67 и 56 Вт*ч)
- Значительно компактнее – имеет на 33% меньшую площадь корпуса (618 и 929 см2)
- Имеет на 25% более четкий дисплей – 166 против 133 точек на дюйм (PPI)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|2.21 кг
|1.14 кг
|Размеры
|374.4 x 248 x 19 мм
|304.2 x 203 x 13.9 мм
|Площадь
|929 см2
|618 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~90.3%
|~78.9%
|Боковые рамки
|4.1 мм
|4.9 мм
|Цвета
|Черный, Серебристый
|Серебристый, Розовый
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|-
|150°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Да
|Нет
|Количество куллеров
|2
|1
|Уровень шума
|49 дБ
|39 дБ
Дисплей
|Диагональ
|17 дюймов
|13.3 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|OLED
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|133 точек на дюйм
|166 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1200 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Да, HDR10
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Глянцевый
|Контрастность
|1650:1
|7400:1
|Цветовой охват sRGB
|-
|100%
|Охват Adobe RGB
|-
|99.7%
|Охват DCI-P3
|-
|99.5%
|Время отклика
|35 мс
|4 мс
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|11.4 В
|-
|Время полной зарядки
|-
|2:00 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева, Справа
|Слева
|Мощность зарядки
|90 / 130 Вт
|65 Вт
|Вес зарядного устройства
|508 граммов
|216 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.2-2.7 ГГц
|2.1 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.5 ГГц
|4 ГГц
|Ядер
|6
|6
|Потоков
|12
|12
|L3-кэш
|12 МБ
|8 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics for 11th Gen (16 EU)
|Radeon RX Vega 7
|Техпроцесс
|10 нм
|7 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
XPS 17 9710 (2021) +44%
1502
Geekbench 5 (многоядерный)
XPS 17 9710 (2021) +47%
6642
Cinebench R23 (одноядерный)
XPS 17 9710 (2021) +64%
1823
Cinebench R23 (многоядерный)
XPS 17 9710 (2021) +47%
9759
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|60 Вт
|10-45 Вт
|Nvidia Optimus
|Да
|-
|Тип графики
|Дискретная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|8 нм
|7 нм
|Частота GPU
|1237 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1500 МГц
|1600 МГц
|FLOPS
|6.14 терафлопс
|1.108 терафлопс
|Объем видеопамяти
|4 ГБ
|System Shared
|Тип памяти
|GDDR6
|LPDDR4X
|Ширина шины
|128 бит
|-
|Скорость памяти
|12 Гбит/с
|3.73 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|2048
|448
|Блоки текстурирования (TMUs)
|64
|28
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|40
|7
Производительность GPU
XPS 17 9710 (2021) +454%
6.14 терафлопс
1.108 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|1x8 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|3733 МГц
|Тип
|DDR4
|LPDDR4X
|Возможность замены
|Да
|Нет
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
|-
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 3.0 (2x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|1
|NVMe
|Да
|Нет
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC711-CG
|-
|Формат звука
|2.2
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W, 2x1.5W
|-
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
|Макс. громкость
|78.3 дБ
|65.2 дБ
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5.1
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB-A
|Нет
|1x USB 3.2
|USB Type-C
|4x USB 3.2
|2x USB 3.2
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Thunderbolt 3
|HDMI
|Нет
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|-
|1.4 мм
|Размер
|15.0 x 8.9 см
|13.0 x 6.5 см
|Поверхность
|Стекло
|Стекло
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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