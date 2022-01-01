Dell XPS 17 9710 (2021) против Alienware x17 R2
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Dell XPS 17 9710 (2021)
- Существенно легче – весит на 810 граммов меньше (2.21 и 3.02 кг)
- Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
- Более тонкие рамки – на 31% выше полезная площадь экрана
- На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит
- Значительно компактнее – имеет на 22% меньшую площадь корпуса (929 и 1196 см2)
Причины выбрать Dell Alienware x17 R2
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Выше частота обновление экрана: 165 против 60 Гц
- На 89% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 18404 vs 9759 баллов
- Видеокарта показывает в среднем на 42-57% больше FPS в играх
- Комплектуется на 31 Вт*ч большей батареей (87 и 56 Вт*ч)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|2.21 кг
|3.02 кг
|Размеры
|374.4 x 248 x 19 мм
|399.2 x 299.5 x 12.9-17.1 мм
|Площадь
|929 см2
|1196 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~90.3%
|~69%
|Боковые рамки
|4.1 мм
|8.1 мм
|Цвета
|Черный, Серебристый
|Белый
|Трансформер
|Нет
|Нет
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Да
|Нет
|Количество куллеров
|2
|2
|Уровень шума
|49 дБ
|-
Дисплей
|Диагональ
|17 дюймов
|17.3 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|165 Гц
|Плотность пикселей
|133 точек на дюйм
|127 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1200 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|-
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Контрастность
|1650:1
|800:1
|Цветовой охват sRGB
|-
|100%
|Время отклика
|35 мс
|3 мс
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|11.4 В
|-
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева, Справа
|Слева
|Мощность зарядки
|90 / 130 Вт
|240 / 330 Вт
|Вес зарядного устройства
|508 граммов
|-
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.2-2.7 ГГц
|3.5 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.5 ГГц
|4.7 ГГц
|Ядер
|6
|14
|Потоков
|12
|20
|L3-кэш
|12 МБ
|24 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics for 11th Gen (16 EU)
|Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU)
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1489
Alienware x17 R2 +21%
1798
Geekbench 5 (многоядерный)
6519
Alienware x17 R2 +88%
12271
Cinebench R23 (одноядерный)
1823
Alienware x17 R2 +1%
1849
Cinebench R23 (многоядерный)
9759
Alienware x17 R2 +89%
18404
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|60 Вт
|-
|Nvidia Optimus
|Да
|Да, Advanced Optimus
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|8 нм
|Частота GPU
|1237 МГц
|-
|Boost частота GPU
|1500 МГц
|-
|FLOPS
|6.14 терафлопс
|10.8 терафлопс
|Объем видеопамяти
|4 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|128 бит
|192 бит
|Скорость памяти
|12 Гбит/с
|~12-14 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|2048
|3840
|Блоки текстурирования (TMUs)
|64
|120
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|40
|48
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|1x8 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|4800 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR5
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
|64 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC711-CG
|Realtek ALC3281
|Формат звука
|2.2
|2.2
|Мощность динамиков
|2x2W, 2x1.5W
|4x2W
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
|Макс. громкость
|78.3 дБ
|-
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6E
|Bluetooth
|v5.1
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB-A
|Нет
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|4x USB 3.2
|2x USB 3.2
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Thunderbolt 4
|HDMI
|Нет
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Да
|Кардридер
|Да
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|-
|1.8 мм
|Размер
|15.0 x 8.9 см
|11.2 x 6.6 см
|Поверхность
|Стекло
|-
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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