XPS 17 9710 (2021) или Precision 3561 – что лучше выбрать?

Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 3840 x 2400 - 1366 x 768 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 3840 x 2160 Батарея 97 Вт*ч - 64 Вт*ч 97 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 11400H Intel Core i7 11800H Intel Core i9 11900H Intel Core i9 11980HK - Intel Core i5 11400H Intel Core i5 11500H Intel Core i7 11800H Intel Core i7 11850H Intel Core i9 11950H Графика - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB Intel UHD Graphics for 11th Gen (16 EU) Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB 64GB - 8GB 16GB 32GB 64GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB - 128GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell XPS 17 9710 (2021) Видеокарта показывает в среднем на 829-1130% больше FPS в играх

Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Комплектуется на 33 Вт*ч большей батареей (97 и 64 Вт*ч)

Более тонкие рамки – на 12% выше полезная площадь экрана

На 127% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 220 нит

Имеет на 33% более четкий дисплей – 133 против 100 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Dell Precision 3561 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Существенно легче – весит на 420 граммов меньше (1.79 и 2.21 кг)

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Компактнее – имеет на 10% меньшую площадь корпуса (835 и 929 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.21 кг 1.79 кг Размеры 374.4 x 248 x 19 мм 357.8 x 233.3 x 22.6-24 мм Площадь 929 см2 835 см2 Соотношение экрана к корпусу ~90.3% ~80.4% Боковые рамки 4.1 мм 6.2 мм Цвета Черный, Серебристый Серебристый Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Да Нет Количество куллеров 2 1 Уровень шума 49 дБ -

Дисплей 1920 x 1200 3840 x 2400 1366 x 768 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 3840 x 2160 Диагональ 17 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD TN LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 133 точек на дюйм 100 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1366 x 768 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность - 500:1 Время отклика - 25 мс Максимальная яркость XPS 17 9710 (2021) +127% 500 нит Precision 3561 220 нит

Батарея Ёмкость 97 Вт*ч 64 Вт*ч 97 Вт*ч Напряжение - 15.2 В Время полной зарядки 2:00 ч. - Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева Мощность зарядки 130 Вт 90 / 130 Вт Вес зарядного устройства 508 граммов -

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB Intel UHD Graphics for 11th Gen (16 EU) TGP 60 Вт 15 Вт Nvidia Optimus Да - Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 8 нм 10 нм Частота GPU 1237 МГц 350 МГц Boost частота GPU 1500 МГц 1450 МГц FLOPS 6.14 терафлопс 0.382 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 DDR4 Ширина шины 128 бит - Скорость памяти 12 Гбит/с 3.2 Гбит/с Шейдерных блоков 2048 128 Поддержка DirectX 12 12 Производительность GPU XPS 17 9710 (2021) +1507% 6.14 терафлопс Precision 3561 0.382 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 64GB 8GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 128GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x128 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC711-CG Realtek ALC3204 Формат звука 2.2 2.0 Мощность динамиков 2x2.5W, 2x1.5W 2x2W Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость 78.3 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 720 Порты USB-A Нет 2x USB 3.2 USB Type-C 4x USB 3.2 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI Нет 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Тачпад Размер - 11.5 x 6.7 см Поверхность Стекло Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.