XPS 17 9710 (2021) или Vostro 15 5515 – что лучше выбрать?

Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 3840 x 2400 1920 x 1080 Батарея 97 Вт*ч - 41 Вт*ч 54 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 11400H Intel Core i7 11800H Intel Core i9 11900H Intel Core i9 11980HK - AMD Ryzen 3 5300U AMD Ryzen 5 5500U AMD Ryzen 7 5700U Графика - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB Radeon RX Vega 6 (Ryzen 4000) Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB 64GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell XPS 17 9710 (2021) Комплектуется на 56 Вт*ч большей батареей (97 и 41 Вт*ч)

На 113% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9759 vs 4578 баллов

Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Более тонкие рамки – на 10% выше полезная площадь экрана

На 100% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 250 нит Причины выбрать Dell Vostro 15 5515 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Существенно легче – весит на 580 граммов меньше (1.63 и 2.21 кг)

Значительно компактнее – имеет на 12% меньшую площадь корпуса (815 и 929 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.21 кг 1.63 кг Размеры 374.4 x 248 x 19 мм 356 x 228.9 x 17.9 мм Площадь 929 см2 815 см2 Соотношение экрана к корпусу ~90.3% ~82.4% Боковые рамки 4.1 мм 5.3 мм Цвета Черный, Серебристый Серий Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Да Нет Количество куллеров 2 1 Уровень шума 49 дБ -

Дисплей 1920 x 1200 3840 x 2400 1920 x 1080 Диагональ 17 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD TFT LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 133 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность - 500:1 Цветовой охват sRGB - 54% Время отклика - 35 мс Максимальная яркость XPS 17 9710 (2021) +100% 500 нит Vostro 15 5515 250 нит

Батарея Ёмкость 97 Вт*ч 41 Вт*ч 54 Вт*ч Напряжение - 11.25 В Время полной зарядки 2:00 ч. - Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева Мощность зарядки 130 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства 508 граммов -

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB Radeon RX Vega 6 (Ryzen 4000) TGP 60 Вт 15 Вт Nvidia Optimus Да - Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 8 нм 7 нм Частота GPU 1237 МГц 0 МГц Boost частота GPU 1500 МГц 1500 МГц FLOPS 6.14 терафлопс - Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 DDR4 Ширина шины 128 бит - Скорость памяти 12 Гбит/с 3.2 Гбит/с Шейдерных блоков 2048 384 Поддержка DirectX 12 12.1 Производительность GPU XPS 17 9710 (2021) 6.14 терафлопс Vostro 15 5515 н/д

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 64GB 8GB 16GB 32GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC711-CG Realtek Формат звука 2.2 2.0 Мощность динамиков 2x2.5W, 2x1.5W 2x2W Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость 78.3 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Да Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A Нет 2x USB 3.2 USB Type-C 4x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI Нет 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.3 мм Тачпад Размер - 11.5 x 8.0 см Поверхность Стекло - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.