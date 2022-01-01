Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 3840 x 2400 - 1920 x 1080 2560 x 1440 Процессор - Intel Core i5 12500H Intel Core i7 12700H Intel Core i9 12900HK - Intel Core i3 1215U Intel Core i3 1220P Intel Core i5 1235U Intel Core i5 1240P Intel Core i7 1255U Intel Core i7 1260P Графика - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB Intel UHD Graphics (64EU) Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB 64GB - 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell XPS 17 9720 (2022) Видеокарта показывает в среднем на 181-247% больше FPS в играх

Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

На 162% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14336 vs 5467 баллов

Комплектуется на 46 Вт*ч большей батареей (97 и 51 Вт*ч)

Более тонкие рамки – на 44% выше полезная площадь экрана

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD

На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит Причины выбрать Acer Aspire 5 (A514-55) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Легче – весит на 370 граммов меньше (1.8 и 2.17 кг)

Имеет на 18% более четкий дисплей – 157 против 133 точек на дюйм (PPI)

Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (863 и 929 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.17 кг 1.8 кг Размеры 374.4 x 248 x 19.5 мм 362.9 x 237.8 x 17.9 мм Площадь 929 см2 863 см2 Соотношение экрана к корпусу ~90.3% ~62.6% Боковые рамки 4.1 мм 26.5 мм Цвета Черный, Серебристый Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 140° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 1 Уровень шума 47.9 дБ -

Дисплей 1920 x 1200 3840 x 2400 1920 x 1080 2560 x 1440 Диагональ 17 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 133 точек на дюйм 157 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR - Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1650:1 - Цветовой охват sRGB 100% - Время отклика 35 мс - Максимальная яркость XPS 17 9720 (2022) +67% 500 нит Aspire 5 (A514-55) 300 нит

Батарея Ёмкость 97 Вт*ч 51 Вт*ч Напряжение 11.4 В - Время полной зарядки 2:00 ч. 2:00 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет - Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева Мощность зарядки 130 Вт 45 Вт Вес зарядного устройства 508 граммов 260 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB Intel UHD Graphics (64EU) TGP 60 Вт 45 Вт Nvidia Optimus Да - Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 8 нм 10 нм Частота GPU 1237 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1500 МГц 1400 МГц FLOPS 6.14 терафлопс 1.43 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR4X Ширина шины 128 бит - Скорость памяти 12 Гбит/с 4.27 Гбит/с Шейдерные блоки 2048 512 Блоки текстурирования (TMUs) 64 32 Блоки операций растеризации (ROPs) 40 16 Производительность GPU XPS 17 9720 (2022) +329% 6.14 терафлопс Aspire 5 (A514-55) 1.43 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 64GB 8GB 16GB Планки 1x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 4800 МГц 4266 МГц Тип DDR5 LPDDR4X Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC711-CG - Формат звука 2.2 2.0 Мощность динамиков 2x2.5W, 2x1.5W - Dolby Atmos - Нет Макс. громкость 79.8 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A Нет 3x USB 3.2 USB Type-C 4x USB 4.0 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI Нет 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.3 мм - Тачпад Размер 14.9 x 8.9 см - Поверхность Стекло Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.