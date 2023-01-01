Главная > Сравнение ноутбуков > XPS 17 9720 (2022) или Nitro 17 (AN17-51) 2023 – что лучше выбрать?

Dell XPS 17 9720 (2022) против Acer Nitro 17 (AN17-51) 2023

63 из 100
Dell XPS 17 9720 (2022)
VS
63 из 100
Acer Nitro 17 (AN17-51) 2023
Dell XPS 17 9720 (2022)
Acer Nitro 17 (AN17-51) 2023
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell XPS 17 9720 (2022) и Acer Nitro 17 (AN17-51) 2023 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell XPS 17 9720 (2022)
  • Существенно легче – весит на 790 граммов меньше (2.21 и 3 кг)
  • Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 22% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 7 Вт*ч большей батареей (97 и 90 Вт*ч)
  • На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит
  • Значительно компактнее – имеет на 21% меньшую площадь корпуса (929 и 1172 см2)
Причины выбрать Acer Nitro 17 (AN17-51) 2023
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
  • На 56% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 19595 vs 12559 баллов
  • Видеокарта показывает в среднем на 6-8% больше FPS в играх

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
XPS 17 9720 (2022)
vs
Nitro 17 (AN17-51) 2023

Корпус

Вес 2.21 кг 3 кг
Размеры 374.4 x 248 x 19.5 мм 400 x 293 x 27.9-28.9 мм
Площадь 929 см2 1172 см2
Соотношение экрана к корпусу ~90.3% ~74%
Боковые рамки 4.1 мм 13.7 мм
Цвета Черный, Серебристый Черный
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 47.9 дБ -

Дисплей

Диагональ 17 дюймов 17.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 133 точек на дюйм 131 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR - Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1650:1 -
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Время отклика 35 мс 7 мс
Максимальная яркость
XPS 17 9720 (2022) +67%
500 нит
Nitro 17 (AN17-51) 2023
300 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.4 В -
Время полной зарядки 2:00 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Сзади
Мощность зарядки 130 Вт 280 Вт
Вес зарядного устройства 508 граммов 820 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.5 ГГц 3.6 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 5.1 ГГц
Ядер 12 (4P + 8E) 8
Потоков 16 16
L3-кэш 18 МБ 32 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Radeon 610M
Техпроцесс 10 нм 5 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 60 Вт -
Nvidia Optimus Да Да, Advanced Optimus
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 4 нм
Частота GPU 1237 МГц -
Boost частота GPU 1500 МГц -
FLOPS 6.14 терафлопс 6.8-9.2 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 96 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с ~16 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048 2560
Блоки текстурирования (TMUs) 64 80
Блоки операций растеризации (ROPs) 40 32
Производительность GPU
XPS 17 9720 (2022)
6.14 терафлопс
Nitro 17 (AN17-51) 2023 +11%
6.8-9.2 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 4800 МГц 4800 МГц
Тип DDR5 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC711-CG -
Формат звука 2.2 2.0
Мощность динамиков 2x2.5W, 2x1.5W -
Dolby Atmos - Нет
Макс. громкость 79.8 дБ -
Микрофонов 2 1

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да -
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A Нет 3x USB 3.2
USB Type-C 4x USB 4.0 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI Нет 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.3 мм -
Тачпад
Размер 14.9 x 8.9 см -
Поверхность Стекло Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. XPS 17 9720 (2022) или MacBook Pro 16 (2021)
2. XPS 17 9720 (2022) или Alienware x17 R2
3. XPS 17 9720 (2022) или Gram 17 (2022)
4. Nitro 17 (AN17-51) 2023 или Nitro 5 AN517-55
5. Nitro 17 (AN17-51) 2023 или MacBook Pro 16 (2023)
6. Nitro 17 (AN17-51) 2023 или ROG Strix SCAR 17 (2023)
7. Nitro 17 (AN17-51) 2023 или TUF Gaming A17 (2023)
Сравнить другие ноутбуки (510+)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Acer Nitro 17 (AN17-51) 2023 и Dell XPS 17 9720 (2022) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры