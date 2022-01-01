Dell XPS 17 9720 (2022) против Acer Swift 3x (SF314-510)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Dell XPS 17 9720 (2022)
- Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- На 212% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 15125 vs 4847 баллов
- Видеокарта показывает в среднем на 78-107% больше FPS в играх
- Комплектуется на 38 Вт*ч большей батареей (97 и 59 Вт*ч)
- Более тонкие рамки – на 14% выше полезная площадь экрана
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
- Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
- На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит
Причины выбрать Acer Swift 3x (SF314-510)
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Существенно легче – весит на 770 граммов меньше (1.4 и 2.17 кг)
- Значительно компактнее – имеет на 26% меньшую площадь корпуса (685 и 929 см2)
- Имеет на 18% более четкий дисплей – 157 против 133 точек на дюйм (PPI)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|2.17 кг
|1.4 кг
|Размеры
|374.4 x 248 x 19.5 мм
|322.8 x 212.2 x 17.95 мм
|Площадь
|929 см2
|685 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~90.3%
|~78.9%
|Боковые рамки
|4.1 мм
|6.5 мм
|Цвета
|Черный, Серебристый
|Синий
|Трансформер
|Нет
|Нет
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|-
|Нет
|Количество куллеров
|2
|1
|Уровень шума
|-
|44.2 дБ
Дисплей
|Диагональ
|17 дюймов
|14 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|133 точек на дюйм
|157 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1200 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|-
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Контрастность
|1650:1
|1916:1
|Цветовой охват sRGB
|100%
|99%
|Охват Adobe RGB
|-
|72.5%
|Охват DCI-P3
|-
|71.5%
|Время отклика
|35 мс
|38 мс
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|11.4 В
|-
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева, Справа
|Слева
|Мощность зарядки
|130 Вт
|65 Вт
|Вес зарядного устройства
|-
|266 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.5 ГГц
|0.9-2.4 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.5 ГГц
|4.2 ГГц
|Ядер
|12
|4
|Потоков
|16
|8
|L3-кэш
|18 МБ
|8 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
|Iris Xe Graphics G7 80EU
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
XPS 17 9720 (2022) +35%
1693
1256
Geekbench 5 (многоядерный)
XPS 17 9720 (2022) +153%
10625
4195
Cinebench R23 (одноядерный)
XPS 17 9720 (2022) +36%
1777
1309
Cinebench R23 (многоядерный)
XPS 17 9720 (2022) +212%
15125
4847
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|60 Вт
|-
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|10 нм
|Частота GPU
|1237 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1500 МГц
|1650 МГц
|FLOPS
|6.14 терафлопс
|2.534 терафлопс
|Объем видеопамяти
|4 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR4
|Ширина шины
|128 бит
|128 бит
|Скорость памяти
|12 Гбит/с
|~4.3 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|2048
|768
|Блоки текстурирования (TMUs)
|64
|48
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|40
|24
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x8 ГБ
|1x8 ГБ
|Частота
|4800 МГц
|3733 МГц
|Тип
|DDR5
|LPDDR4X
|Возможность замены
|Да
|Нет
|Всего слотов
|2
|-
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
|-
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC711-CG
|-
|Формат звука
|2.2
|2.0
|Мощность динамиков
|4x2W
|-
|Dolby Atmos
|-
|Нет
|Макс. громкость
|-
|72 дБ
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5.2
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB-A
|Нет
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|4x USB 4.0
|1x USB 3.2
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Thunderbolt 4
|HDMI
|Нет
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Да
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Размер
|-
|10.5 x 6.5 см
|Поверхность
|Стекло
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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