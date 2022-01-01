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Dell XPS 17 9720 (2022) против Acer Swift 5 (SF514-56)

65 из 100
Dell XPS 17 9720 (2022)
VS
56 из 100
Acer Swift 5 (SF514-56)
Dell XPS 17 9720 (2022)
Acer Swift 5 (SF514-56)
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Экран 2560 x 1440
Процессор Intel Core i7 1260P
Графика Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU)
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell XPS 17 9720 (2022) и Acer Swift 5 (SF514-56) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell XPS 17 9720 (2022)
  • Видеокарта показывает в среднем на 145-197% больше FPS в играх
  • Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • На 61% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14336 vs 8897 баллов
  • Более тонкие рамки – на 11% выше полезная площадь экрана
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
  • На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит
Причины выбрать Acer Swift 5 (SF514-56)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Существенно легче – весит на 970 граммов меньше (1.2 и 2.17 кг)
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Сенсорный экран
  • Имеет на 58% более четкий дисплей – 210 против 133 точек на дюйм (PPI)
  • Значительно компактнее – имеет на 29% меньшую площадь корпуса (661 и 929 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
XPS 17 9720 (2022)
vs
Swift 5 (SF514-56)

Корпус

Вес 2.17 кг 1.2 кг
Размеры 374.4 x 248 x 19.5 мм 309.8 x 213.3 x 14.9 мм
Площадь 929 см2 661 см2
Соотношение экрана к корпусу ~90.3% ~81.7%
Боковые рамки 4.1 мм 0 мм
Цвета Черный, Серебристый Черный, Золотистый
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 1
Уровень шума 47.9 дБ -

Дисплей

Диагональ 17 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 133 точек на дюйм 210 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 2560 x 1440 пикселей
Поддержка HDR - Нет
Сенсорный ввод Нет Да
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1650:1 -
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Время отклика 35 мс -
Максимальная яркость
XPS 17 9720 (2022) +67%
500 нит
Swift 5 (SF514-56)
300 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.4 В -
Время полной зарядки 2:00 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева
Мощность зарядки 130 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства 508 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.5 ГГц 2.1 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4.7 ГГц
Ядер 12 12
Потоков 16 16
L3-кэш 18 МБ 18 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 60 Вт 15 Вт
Nvidia Optimus Да -
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 8 нм 10 нм
Частота GPU 1237 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1500 МГц -
FLOPS 6.14 терафлопс 1.69 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 LPDDR4X
Ширина шины 128 бит -
Скорость памяти 12 Гбит/с 4.27 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048 768
Блоки текстурирования (TMUs) 64 48
Блоки операций растеризации (ROPs) 40 24
Производительность GPU
XPS 17 9720 (2022) +263%
6.14 терафлопс
Swift 5 (SF514-56)
1.69 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 4800 МГц 4266 МГц
Тип DDR5 LPDDR4X
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC711-CG -
Формат звука 2.2 2.0
Мощность динамиков 2x2.5W, 2x1.5W -
Dolby Atmos - Нет
Макс. громкость 79.8 дБ -
Микрофонов 2 -

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080
Порты
USB-A Нет 2x USB 3.2
USB Type-C 4x USB 4.0 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI Нет 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.3 мм -
Тачпад
Размер 14.9 x 8.9 см -
Поверхность Стекло -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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