Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 3840 x 2400 - 1920 x 1200 2560 x 1600 Процессор - Intel Core i5 12500H Intel Core i7 12700H Intel Core i9 12900HK Intel Core i7 1260P Графика - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB Intel Arc 3 A370M 4GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB 64GB - 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell XPS 17 9720 (2022) Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Комплектуется на 45 Вт*ч большей батареей (97 и 52 Вт*ч)

Видеокарта показывает в среднем на 42-58% больше FPS в играх

На 75% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 15125 vs 8633 баллов

Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD

На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит Причины выбрать Acer Swift X SFX16-52G Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Существенно легче – весит на 420 граммов меньше (1.75 и 2.17 кг)

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Компактнее – имеет на 9% меньшую площадь корпуса (849 и 929 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.17 кг 1.75 кг Размеры 374.4 x 248 x 19.5 мм 355.6 x 238.76 x 17.78 мм Площадь 929 см2 849 см2 Соотношение экрана к корпусу ~90.3% ~87.4% Боковые рамки 4.1 мм 5.5 мм Цвета Черный, Серебристый Серий Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Количество куллеров 2 2

Дисплей 1920 x 1200 3840 x 2400 1920 x 1200 2560 x 1600 Диагональ 17 дюймов 16 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 133 точек на дюйм 142 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1200 пикселей Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый - Тесты экрана Контрастность 1650:1 - Цветовой охват sRGB 100% - Время отклика 35 мс - Максимальная яркость XPS 17 9720 (2022) +25% 500 нит Swift X SFX16-52G 400 нит

Батарея Ёмкость 97 Вт*ч 52 Вт*ч Напряжение 11.4 В - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) - Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева Мощность зарядки 130 Вт 100 Вт

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB Intel Arc 3 A370M 4GB TGP 60 Вт - Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 6 нм Частота GPU 1237 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1500 МГц 1550 МГц FLOPS 6.14 терафлопс 3.46 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 64 бит Скорость памяти 12 Гбит/с ~12 Гбит/с Шейдерные блоки 2048 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 64 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 40 32 Производительность GPU XPS 17 9720 (2022) +77% 6.14 терафлопс Swift X SFX16-52G 3.46 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 64GB 8GB 16GB Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 4800 МГц 5200 МГц Тип DDR5 LPDDR5 Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC711-CG - Формат звука 2.2 2.0 Мощность динамиков 4x2W - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да - Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080 Порты USB-A Нет 2x USB 3.2 USB Type-C 4x USB 4.0 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI Нет 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Тачпад Поверхность Стекло - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.