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Dell XPS 17 9720 (2022) против Asus ROG Flow X16 (2023)

63 из 100
Dell XPS 17 9720 (2022)
VS
70 из 100
Asus ROG Flow X16 (2023)
Dell XPS 17 9720 (2022)
Asus ROG Flow X16 (2023)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Процессор
Intel Core i9 13900H
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell XPS 17 9720 (2022) и Asus ROG Flow X16 (2023) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell XPS 17 9720 (2022)
  • Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 7 Вт*ч большей батареей (97 и 90 Вт*ч)
Причины выбрать Asus ROG Flow X16 (2023)
  • Выше частота обновление экрана: 240 против 60 Гц
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Видеокарта показывает в среднем на 19-26% больше FPS в играх
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Сенсорный экран
  • Имеет на 42% более четкий дисплей – 189 против 133 точек на дюйм (PPI)
  • Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (863 и 929 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
XPS 17 9720 (2022)
vs
ROG Flow X16 (2023)

Корпус

Вес 2.21 кг 2.2 кг
Размеры 374.4 x 248 x 19.5 мм 355 x 243 x 19.4-21.9 мм
Площадь 929 см2 863 см2
Соотношение экрана к корпусу ~90.3% ~86%
Боковые рамки 4.1 мм 5.2 мм
Цвета Черный, Серебристый Черный
Трансформер Нет Да
Угол открытия экрана - 360°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 3
Уровень шума 47.9 дБ -

Дисплей

Диагональ 17 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 240 Гц
Плотность пикселей 133 точек на дюйм 189 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR - Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Да
Покрытие Матовый Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 1650:1 -
Цветовой охват sRGB 100% -
Охват DCI-P3 - 100%
Время отклика 35 мс 3 мс
Максимальная яркость
XPS 17 9720 (2022)
500 нит
ROG Flow X16 (2023)
500 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.4 В -
Время полной зарядки 2:00 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева
Мощность зарядки 130 Вт 240 / 280 Вт
Вес зарядного устройства 508 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.5 ГГц 2.6 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 5.4 ГГц
Ядер 12 (4P + 8E) 14 (6P + 8E)
Потоков 16 20
L3-кэш 18 МБ 24 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Intel Iris Xe Graphics (96 EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 60 Вт 105 Вт
Nvidia Optimus Да MUX
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 4 нм
Частота GPU 1237 МГц -
Boost частота GPU 1500 МГц -
FLOPS 6.14 терафлопс 8.3 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 96 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с ~16 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048 2560
Блоки текстурирования (TMUs) 64 80
Блоки операций растеризации (ROPs) 40 32
Производительность GPU
XPS 17 9720 (2022)
6.14 терафлопс
ROG Flow X16 (2023) +35%
8.3 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 4800 МГц 4800 МГц
Тип DDR5 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x1024 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC711-CG -
Формат звука 2.2 4.0
Мощность динамиков 2x2.5W, 2x1.5W -
Dolby Atmos - Да
Макс. громкость 79.8 дБ -
Микрофонов 2 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080
Порты
USB-A Нет 2x USB 3.2
USB Type-C 4x USB 4.0 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI Нет 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.3 мм 1.7 мм
Тачпад
Размер 14.9 x 8.9 см -
Поверхность Стекло -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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