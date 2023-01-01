Dell XPS 17 9720 (2022) против Asus ROG Strix G15 G513 (2022)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Dell XPS 17 9720 (2022)
- Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
- Более тонкие рамки – на 23% выше полезная площадь экрана
- Комплектуется на 7 Вт*ч большей батареей (97 и 90 Вт*ч)
- На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит
Причины выбрать Asus ROG Strix G15 G513 (2022)
- Выше частота обновление экрана: 300 против 60 Гц
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Видеокарта показывает в среднем на 9-12% больше FPS в играх
- На 21% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 15173 vs 12559 баллов
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|2.21 кг
|2.3 кг
|Размеры
|374.4 x 248 x 19.5 мм
|354 x 259 x 22.6-27.2 мм
|Площадь
|929 см2
|917 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~90.3%
|~73.2%
|Боковые рамки
|4.1 мм
|4.3 мм
|Цвета
|Черный, Серебристый
|Серий
|Трансформер
|Нет
|Нет
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|2
|4
|Уровень шума
|47.9 дБ
|48 дБ
Дисплей
|Диагональ
|17 дюймов
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|300 Гц
|Плотность пикселей
|133 точек на дюйм
|141 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1200 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|-
|Да, Dolby Vision
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Контрастность
|1650:1
|-
|Цветовой охват sRGB
|100%
|100%
|Время отклика
|35 мс
|3 мс
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|11.4 В
|-
|Время полной зарядки
|2:00 ч.
|2:00 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева, Справа
|Сзади
|Мощность зарядки
|130 Вт
|100 / 280 Вт
|Вес зарядного устройства
|508 граммов
|-
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.5 ГГц
|3.2 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.5 ГГц
|4.7 ГГц
|Ядер
|12 (4P + 8E)
|8
|Потоков
|16
|16
|L3-кэш
|18 МБ
|16 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|AMD Radeon 680M
|Техпроцесс
|10 нм
|6 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1659
1679
Geekbench 5 (многоядерный)
10526
Cinebench R23 (одноядерный)
1739
Cinebench R23 (многоядерный)
12559
15173
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|60 Вт
|95 Вт
|Nvidia Optimus
|Да
|MUX
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|8 нм
|Частота GPU
|1237 МГц
|1530 МГц
|Boost частота GPU
|1500 МГц
|1740 МГц
|FLOPS
|6.14 терафлопс
|7.12 терафлопс
|Объем видеопамяти
|4 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|128 бит
|128 бит
|Скорость памяти
|12 Гбит/с
|12 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|2048
|2048
|Блоки текстурирования (TMUs)
|64
|64
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|40
|40
Производительность GPU
6.14 терафлопс
7.12 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x8 ГБ
|2x8 ГБ
|Частота
|4800 МГц
|4800 МГц
|Тип
|DDR5
|DDR5
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
|32 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x1024 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC711-CG
|-
|Формат звука
|2.2
|4.0
|Мощность динамиков
|2x2.5W, 2x1.5W
|-
|Dolby Atmos
|-
|Да
|Макс. громкость
|79.8 дБ
|81 дБ
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6E
|Bluetooth
|v5.2
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|-
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|-
|USB-A
|Нет
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|4x USB 4.0
|2x USB 3.2
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Нет
|HDMI
|Нет
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Да
|Кардридер
|Да
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1.3 мм
|1.9 мм
|Размер
|14.9 x 8.9 см
|-
|Поверхность
|Стекло
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1