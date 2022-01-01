Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 3840 x 2400 - 1920 x 1200 2560 x 1600 3840 x 2400 Процессор - Intel Core i5 12500H Intel Core i7 12700H Intel Core i9 12900HK - AMD Ryzen 9 6900HX AMD Ryzen 9 6980HX Графика - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB - GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB 64GB - 32GB 64GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 2048GB 4096GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell XPS 17 9720 (2022) Легче – весит на 330 граммов меньше (2.17 и 2.5 кг)

Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Более тонкие рамки – на 21% выше полезная площадь экрана

Комплектуется на 7 Вт*ч большей батареей (97 и 90 Вт*ч) Причины выбрать Asus ROG Zephyrus Duo 16 GX650 (2022) Выше частота обновление экрана: 240 против 60 Гц

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Видеокарта показывает в среднем на 69-94% больше FPS в играх

Сенсорный экран

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.17 кг 2.5 кг Размеры 374.4 x 248 x 19.5 мм 355 x 266 x 20.5 мм Площадь 929 см2 944 см2 Соотношение экрана к корпусу ~90.3% ~74.7% Боковые рамки 4.1 мм 0.4 мм Цвета Черный, Серебристый Черный Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 130° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера - Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума 47.9 дБ 50 дБ

Дисплей 1920 x 1200 3840 x 2400 1920 x 1200 2560 x 1600 3840 x 2400 Диагональ 17 дюймов 16 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 240 Гц Плотность пикселей 133 точек на дюйм 142 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR - Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Да Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1650:1 - Цветовой охват sRGB 100% - Охват DCI-P3 - 100% Время отклика 35 мс 3 мс Максимальная яркость XPS 17 9720 (2022) 500 нит ROG Zephyrus Duo 16 GX650 (2022) н/д

Батарея Ёмкость 97 Вт*ч 90 Вт*ч Напряжение 11.4 В - Время полной зарядки 2:00 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева Мощность зарядки 130 Вт 240 / 280 Вт Вес зарядного устройства 508 граммов 850 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB TGP 60 Вт 140 Вт Nvidia Optimus Да MUX Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 8 нм Частота GPU 1237 МГц 1504 МГц Boost частота GPU 1500 МГц 1802 МГц FLOPS 6.14 терафлопс 13.8 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 6 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 192 бит Скорость памяти 12 Гбит/с 14 Гбит/с Шейдерные блоки 2048 3840 Блоки текстурирования (TMUs) 64 120 Блоки операций растеризации (ROPs) 40 48 Производительность GPU XPS 17 9720 (2022) 6.14 терафлопс ROG Zephyrus Duo 16 GX650 (2022) +125% 13.8 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 64GB 32GB 64GB Планки 1x8 ГБ 2x16 ГБ Частота 4800 МГц 4800 МГц Тип DDR5 DDR5 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 2048GB 4096GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x2048 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC711-CG - Формат звука 2.2 4.2 Мощность динамиков 4x2W - Dolby Atmos - Да Макс. громкость - 80 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A Нет 2x USB 3.2 USB Type-C 4x USB 4.0 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI Нет 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Тачпад Размер 14.9 x 8.9 см 5.8 x 9.6 см Поверхность Стекло - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.