Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 3840 x 2400 - 2560 x 1440 3840 x 2160 Процессор - Intel Core i5 12500H Intel Core i7 12700H Intel Core i9 12900HK - Intel Core i7 11800H Intel Core i9 11900H Графика - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB - GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 16GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB 64GB - 16GB 32GB 48GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 1024GB 2048GB 3072GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell XPS 17 9720 (2022) Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Существенно легче – весит на 430 граммов меньше (2.17 и 2.6 кг)

Более тонкие рамки – на 14% выше полезная площадь экрана

На 20% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 15125 vs 12578 баллов

Комплектуется на 7 Вт*ч большей батареей (97 и 90 Вт*ч)

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит

Компактнее – имеет на 11% меньшую площадь корпуса (929 и 1040 см2) Причины выбрать Asus ROG Zephyrus S17 (2021) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Выше частота обновление экрана: 165 против 60 Гц

Видеокарта показывает в среднем на 69-94% больше FPS в играх

Имеет на 28% более четкий дисплей – 170 против 133 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.17 кг 2.6 кг Размеры 374.4 x 248 x 19.5 мм 394 x 264 x 19.9 мм Площадь 929 см2 1040 см2 Соотношение экрана к корпусу ~90.3% ~79.3% Боковые рамки 4.1 мм 5.5 мм Цвета Черный, Серебристый Черный Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера - Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума - 52 дБ

Дисплей 1920 x 1200 3840 x 2400 2560 x 1440 3840 x 2160 Диагональ 17 дюймов 17.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 165 Гц Плотность пикселей 133 точек на дюйм 170 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 2560 x 1440 пикселей Поддержка HDR - Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1650:1 1073:1 Цветовой охват sRGB 100% 98.7% Охват Adobe RGB - 84.4% Охват DCI-P3 - 94.2% Время отклика 35 мс 3 мс Максимальная яркость XPS 17 9720 (2022) +67% 500 нит ROG Zephyrus S17 (2021) 300 нит

Батарея Ёмкость 97 Вт*ч 90 Вт*ч Напряжение 11.4 В - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева Мощность зарядки 130 Вт 280 Вт Вес зарядного устройства - 1023 грамма

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 16GB TGP 60 Вт 115-130 Вт Nvidia Optimus - Да, Advanced Optimus Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 8 нм Частота GPU 1237 МГц 1504 МГц Boost частота GPU 1500 МГц 1802 МГц FLOPS 6.14 терафлопс 13.8 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 6 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 192 бит Скорость памяти 12 Гбит/с 14 Гбит/с Шейдерные блоки 2048 3840 Блоки текстурирования (TMUs) 64 120 Блоки операций растеризации (ROPs) 40 48 Производительность GPU XPS 17 9720 (2022) 6.14 терафлопс ROG Zephyrus S17 (2021) +125% 13.8 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 64GB 16GB 32GB 48GB Планки 1x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 4800 МГц 3200 МГц Тип DDR5 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ 48 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 1024GB 2048GB 3072GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x1024 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 3 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC711-CG - Формат звука 2.2 2.0 Мощность динамиков 4x2W 2x1W Dolby Atmos - Нет Макс. громкость - 74.2 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A Нет 3x USB 3.2 USB Type-C 4x USB 4.0 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI Нет 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Механическая Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.9 мм Тачпад Размер - 13.0 x 8.5 см Поверхность Стекло Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.